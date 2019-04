D'lescht Woch ass duerch d'Medie gaangen, datt den Tun Tonnar wéinst sengem Lidd FCK LXB (steet fir Féck Lëtzebuerg) de Prozess gemaach kritt...

Mam Uerteel ass den TurnUp Tun alles anescht wéi zefridden oder averstanen. Dat hält de jonke Rapper awer net of, fir weider Musek ze maachen an esou huet hien de Weekend iwwer d'Suite vu senger Affär viru Geriicht an d'Lidd A menger Zone ëmgesat. Hei en Extrait aus dem Tun Tonnar senger Email un RTL:

"Wéi der jo sécher matkrut war leschten Donneschden mäi Prozess wéinst méngem Lidd "FCK LXB". Ech hat well e puer Statements doriwwer geschriwwen.

Mee amplatz lo lang iwwert dat ze diskutéieren wat geschitt ass, wollt ech e Statement duerch nei Musek setzen, well ech mech musikalesch am beschten ausdrécke kann.

Dofir hat ech mech den Dag nom Prozess spontan dozou entscheed e Video ze dréinen fir mäin neit Lidd "A menger Zone". De Video ass an engem Zäitraum vu 6 Stonnen entstanen, vun der Konzeptioun bis zur Release. Et war e klengen Challenge, eng Therapie souzesoen, fir dat ze verkraften wat den Dag virdrun am Geriichtsall geschitt ass."

Weider heescht et, datt den Turnup Tun nach dëst Joer en neien Album erausbréngt an A menger Zone déi éischt Single ass. Iwwregens, wann dir och net mam Uerteel averstane sidd, kënnt dir an de sozialen Netzwierker mat #freeturnup äre Support ausdrécken.

Wéinst dem Lidd "FCK LXB": Den Tun Tonnar muss sech viru Geriicht veräntwerten