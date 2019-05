Verpasst näischt vum 72. Filmfestival vu Cannes: Eise Filmkritiker Joy Hoffmann ass op der Plaz a schéckt eis reegelméisseg seng Chroniken eran.

En Dënschdeg geet de Festival vu Cannes un, bestëmmt nach ëmmer de weltbeschten a meescht mediatiséierte Festival op der Welt. Méi en héichkarätege Jury, wéi dee vun dësem Joer, ënnert der Leedung vum mexikanesche Realisateur Alejandro González Iñárritu ("The Revenant", "Babel") kann ee sech kaum virstellen. Vun den 9 Jurysmembere sinn der 8 unerkannte Realisateuren/tricen, mat esou groussen Nimm wéi de Griich Yorgos Lanthimos, d'Italienerin Alice Rohrwacher, de Pol Pawel Pawlikowsky oder d'Amerikanerin Kelly Reichard. Just di amerikanesch Actrice Elle Fanning fënnt ee vill an der "People"-Press, mä och si ass an hirem Fach Weltklass.

Et kann ee wuel unhuelen, dass den Niveau vun den offizielle Kompetitiounsfilmer un den héichkarätege Jury ugepasst ass. De Festival vu Cannes kritt oft virgehäit, e géif ëmmer erëm di nämmlecht Realisateuren alueden, wat och dëst Joer erëm méi wéi jee de Fall ass. Vun den 21 Realisateure gehéieren der ganzer 13 zu de Festival- Abonnenten, dorënner 6 di schonns méi wéi 5 mol zu Cannes an der Kompetitioun waren: den Jim Jarmush, de Pedro Almodóvar, de Marco Bellocchio, d'Gebridder Dardenne, den Arnaud Desplechin an de Champion toutes categories, de Ken Loach, deen elo bei senger 14. Participatioun ass. Se bréngen oft keng nei Impulser, oder hir Filmer enttäuschen heiansdo par Rapport zu hire viregte Wierker; se sinn awer ëmmer Garant fir héich artistesch a formal Qualitéit. Derbäi kommen nach 3 Palmes d'Or- Gewënner mam Terrence Malick, Abdellatif Kechiche a Quentin Tarantino, esou dass eigentlech just bei den 8 primo Nominéierten eppes ka schifgoen, déi awer och mat Ausnam vun zwéin, all schonns excellent Filmer gemaach hunn. Ënnert deenen 8 sinn och di eenzeg 4 Fraefilmer a Kompetitioun. Wat wuel heescht, dass keng besser Filmer vu Realisatricen disponibel waren, well Cannes applizéiert am Prinzip di nämmlecht Qualitéit-Kritären, ob dat fir Fraen oder Männer ass. Dat ass bestëmmt eng méi éierlech a gerecht Attitüd, wéi déi vum Festival vu Berlin. Fir politesch korrekt ze sinn, haten se zu Berlin dëst Joer quasi d'Paritéit am offizielle Wettbewerb erreecht, mam Resultat dass d'Fraefilmer mat virop ënnert de schlechtste Filmer vun der Kompetitioun waren. Mir sinn op alle Fall gespaant wéi d'Jessica Hausner, d'Mati Diop, d'Céline Sciamma an d'Justine Triet sech géint di iwwerwältegend Männerkonkurrenz schloe wäerten.

Wat elo d'Staren op dem rouden Teppech ugeet, kann ee just Pronosticke maachen, mä meeschtens gëtt mat enger Selektioun an der Competitioun och d'Präsenz vu de Stare matverhandelt. Sou kann ee fir d'Ouverture mat den Acteuren aus dem Jim Jarmush sengem Zombiefilm "THE DEAD DON'T DIE" Chloë Sevigny, Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop a Selena Gomez rechnen.

Mam Pedro Almodóvar wäerten och seng jorelaang trei Acteuren Antonio Banderas a Penelope Cruz mat vun der Partie sinn, genau wéi de Leonardo DiCaprio an de Brad Pitt fir dem Quentin Tarantino säin ONCE UPON A TIME..IN HOLLYWOOD.

Den Elton John kéint sech weise fir de Film ROCKETMAN, deen "Hors Competition" leeft, genau wéi den Diego Maradona, dee fir en Documentaire iwwert seng Carrière kéint d'Marchen eropgoen. Sécher ass d'Präsenz vum Alain Delon, deen eng Palme d'Or d'honneur fir seng prestigiéis Carrière iwwerreecht kritt. A ganz zum Schluss vum Festival gëtt et dann och nach en Hommage un de Sylvester Stallone mat der Projektioun vum restauréierte RAMBO-FIRST BLOOD.

Wat elo di Lëtzebuerger Bäiträg ugeet, esou hate mer nach ni esou vill Filmer, esou héich placéiert an engem groussen internationale Festival. 3 Koproduktioune sinn an der wichtegster Niewesektioun "Un Certain Regard" offiziell selektionéiert: den Animatiounsfilm "LES HIRONDELLES DE KABOUL" vum Zabou Breitman an Elea Gobbé-Mévellec, CHAMBRE 212 vum Christophe Honoré a VIENDRA LE FEU vum Olivier Laxe. Derbäi kënnt dann nach an der "Quinzaine des Réalisateurs" den afghanesche Film THE ORPHANAGE vum Sharbanoo Sadat. Mir kommen natierlech méi ausféierlech op dës Lëtzebuerger Koproduktiounen zeréck.