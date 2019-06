Mir presentéieren Iech all Woch en neie Musekstudent mat engem akustesche Cover. Musek made in Luxembourg, déi et der Wäert ass gelauschtert ze ginn.

All Freideg stelle mer Iech iwwer den RTL You ee Museker a säi Video mat engem perséinlech gecoverte Lidd vir. Am zweeten Deel ass et dat 20 Joer aalt Letitia mam Lidd "We don't have to take our clothes off".

Jiddereen huet schonn emol ënnert der Dusch oder am Buedzëmmer gesongen, ma genee sou kann een dem Letitia säi Wee beschreiwen. Et war nämlech am Buedzëmmer, wou hatt heemlech a fir sech eleng säin Talent trainéiert huet. Och seng Elteren konnten hatt net sou richteg aus der Reserv lackelen.

Geännert huet dat Ganzt bei enger Klasserees op Barcelona. Op Propos hunn e puer Schüler am Fliger gesongen, an déi jonk Sängerin huet sech goe gelooss. Um Enn war just nach d'Letitia ze héieren, well seng Matschüler därmoossen iwwerrascht vu senger gudder Stëmm waren. Dat huet och dem Selbstvertrauen op d'Spréng gehollef a un do un ass et lassgaang.

D'Rock Universitéit ass eng Museksschoul anescht wéi anerer. Do geet et net drëm d'Musek just einfach nëmmen ze spillen, mä se ze fillen, ze spieren a virun allem ze personaliséieren. All Léierstonn ass op de Besoin vun de Studenten ugepasst an dat weist sech och am Resultat.

D'Klasse si fir all Mënsch accessibel, souwuel fir Amateuren, wéi och Leit, déi méi exerzéiert sinn. D'Léierpersonal besteet aus professionelle Museker, Passionéierter, déi sech als Zil gesat hunn, all Talent ze fërderen.

Songs am Iwwerbléck

Serie Rock University: Deel 1 mam Naomi