E Samschdeg ass déi 3. Editioun vum Festival "Siren's Call" am Gronn.

Déi leschte Preparatioune lafen um Freideg op Héichtouren. E Samschdeg ginn da beim Festival bis zu 3.000 Leit erwaart. Bei där Hëtzt goufen natierlech och verschidde Moossname ergraff an engem feiere steet näischt méi am Wee.

Och dëst Joer spillt d'Wieder beim Open-Air-Festival Siren's Call erëm mat. Allerdéngs ginn héich Temperaturen erwaart, ma d'Organisateure si beschtens Virbereet.

Grouss Headliner wéi Band of Horses, Metronomy oder nach Catpower stinn e Samschdeg den Owend op der grousser Bühn um Parvis, ma och méi jonk Museker wéi de Flavien Berger oder c est Karma trieden op.

Mä wéi all Joer steet bei dësem Festival och d'Konscht nees am Virdergrond. Expoen, Installatiounen an Ateliere stinn um Programm.

E Samschdeg um 16 Auer spillen déi éischt Banten an Tickete kritt een och nach op der Plaz.

Weider Informatioune fannt Dir um Internetsite vum Siren's Call.

