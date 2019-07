An der neier Summerserie kuckt d'Kulturredaktioun op déi interessantste Momenter aus de leschte Wochen zeréck a gräift Sujeten nach eemol op.

Ugefaange mat dem Sujet "Co-Produktioun" am Theater aus dem Mount Mäerz. Wann een de Begrëff Co-Prodoktiounen héiert, dann denkt een dacks nëmmen un dësen virum Hannergrond vun der Filmindustrie - sief et bei Serien oder Filmer.

De System vun der Partnersich gëtt awer och vill an den Theatere benotzt. De Mount Februar war fir de Groussen Theater e Musterbeispill, wat d'Collaboratiounen an d'Echangen ugeet. Ee chargéierte Mount, dee weist, wat esou grouss Produktiounen un Aarbecht mat sech bréngen.

D’Stater Theateren, dorënner de Groussen Theater an de Kapuzinertheater, hu fir d’Saison 2018–2019 iwwer 60 Produktiounen am Agenda stoen. De Repertoire begrenzt sech awer net just op den Theater, hei kommen nach Danz, Oper a Musek dobäi.

Eleng de Groussen Theater huet eng Capacitéit vun iwwer 1.200 Plazen. Wéi eng Aarbecht stécht hannert de Produktiounen a wat bedeit dat fir d’Schauspiller, d'Regisseuren an d’Ekippe vum Theater, wa bis Partnerhaiser mat dobäi kommen?

Am Reportage kucke mer, wéi deen Echange um Terrain ausgesäit a wat et fir d'Ekippe vun de Stater Theatere bedeit, wa bis Partnerhaiser am Spill sinn.