Wa Lëtzebuerger Kënschtler iwwert d'Grenzen eraus bekannt ginn, da war dat dacks mat vill Aarbecht verbonnen.

Manager, Galeristen an och d‘Kënschtler selwer musse sech am Ausland sou gutt wéi méiglech verkafen. A Frankräich hëlleft dobäi eng Institutioun, nämlech d’"Mission culturelle" - déi geréiert de Lëtzebuerger Kulturministère. An och déi lëtzebuergesch Ambassade a Frankräich ënnerstëtzt d‘Promotioun vun der Lëtzebuerger Konscht.

Kultur Summer Push-Up

An der Serie Kultur Summer Push-Up kuckt d'Kulturredaktioun op déi interessantste Momenter aus de leschte Wochen zeréck a gräift Sujeten nach eemol op.

LINK: Kultur Summer Push-Up (3): Lëtzebuerger Archeolog fuerscht an der Stad Mossul