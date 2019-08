2004 sinn déi 1. Hop-On-Hop-OffBusser an der Staat Lëtzebuerg gerullt. Vun Ufank Abrëll bis November kënnen d'Touristen esou d'Stad Lëtzebuerg entdecken.

An zanter dësem Joer gëtt ee weideren Tour offréiert, fir mat engem Cabriobus eist Land ze entdecken: Den "Hop on Hop off Nature & Castle Tour" bitt d'Méiglechkeet, de Mëllerdall, Iechternach, Veianen a Beefort ze besichen. Op 15 Statioune kann een hei erausklammen an op der Plaz Zäit verbrénge bis dann 3 Stonne méi spéit den nächste Bus kënnt.

Aktuell sinn zwee Busser op dësem Trajet ënnerwee, deen, wann een net erausklëmmt, 3 Stonnen dauert. Eng 6 Méint Preparatioun huet d'Aféiere vun dësem neien Tour gedauert: Vu gëeegente Gefierer eraussichen, iwwert d'Toure festleeë bis hin zu Audioguidë schreiwen an op 4 Sproochen iwwersetzen. All Dag vun der Woch fiert dëse vun 9 Auer moies un op der Gare an der Stad nieft dem Spuerkeesgebai fort. Wéinst Chantiere kënnen dës Busser net méi wéi gewinnt vun der Gëlle Fra aus fortfueren.

Den Tour ass allerdéngs net nëmmen eppes fir Touristen aus der Stad, e soll och d'Verbindung tëscht de Campingen am Nordoste vum Land zu der Staat hierstellen. Nieft dësem neien Tour denkt d'Entreprise och schonn iwwert weider Offeren no, zum Beispill ee Red Rock Tour fir d'europäesch Kulturhaaptstad Esch 2022.