200.000 Bicher am fräien Accès am neie Liessall, Konferenzsäll, en Atrium vun 24.000 Meter-Carré: d'Chiffere vun der neier Nationalbibliothéik.

Alles an allem geréiert d'Bibliothéik, déi elo also um Boulevard Kennedy um Kierchbierg ass, eng ronn 1,8 Milliounen Titelen, dorënner natierlech Bicher, mä och Kaarten, Zäitschrëften, Postkaarten, Partituren, CDen an aner Dokumenter, wéi Unikater a soss rar Ouvragen.

Och d'Plënneraktioun tëscht dem ale Kolléisch nieft der Kathedral an dem Kierchbierg hat et a sech a war eng logistesch Erausfuerderung: ëmmerhin hunn eng 40.000 Dokument-Metere missten beweegt ginn. Och d'Bibliothéik aus der Chamber gouf op de Kierchbierg geplënnert.

An der Moyenne goufen zejoert ronn 80.000 Visiteuren an der Nationalbibliothéik gezielt. Et goufen eng 84.000 Bicher an Dokumenter ausgeléint, ronn 22.000 Leit hunn en Abo vun der Bibliothéik.

Um Méindeg am Nomëtteg ass d'feierlech Ouverture vun der Nationalbibliothéik - d'groussherzoglech Koppel huet sech iwwerdeems ofgemellt, well se zu Paräis beim Begriefnes vum fréiere President Chirac ass.

Éieregaascht ass de Roly Keating, den Direkter vun der British Library.

Vun en Dënschdeg de Mëtteg 14 Auer un, ass d'Nationalbibliothéik fir de Public op. Méindes ass zou, aamschdes ass tëscht 10 an 18 Auer op.

Porte-Ouvertes an den neie Gebailechkeete sinn de ganzen nächste Weekend.