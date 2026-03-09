RTL TodayRTL Today
Sief et am Restaurant, op der Strooss oder am ëffentlechen Transport. Eng Persoun déi haart telefonéiert oder haart Musek lauschtert, fält do net onbedéngt positiv op.
Videoen, Musek oder Telefonater um Handy – ouni Kopfhörer, an iwwer Lautsprecher. Dat geschitt ëmmer méi dacks am ëffentleche Raum, zum Beispill am Bus, am Zuch oder am Restaurant. Déi eng fille sech dovu gestéiert, Anerer gesinn do kee Problem.

Wéi gesitt Dir dat? Sot eis Är Meenung an eiser kuerzer Online-Ëmfro.

D’Schlussresultat vun eiser Ëmfro gitt Dir e Mëttwoch am Magazin gewuer. Dann diffuséiere mir och de Reportage vum Vidosava Kuzmic zu dësem Thema mat Biller vun enger verstoppter Kamera déi weisen, wéi d’Leit op esou eng Situatioun am ëffentlechen Transport reagéieren.

