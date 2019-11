D'Produktioun vum Lëtzebuerger Regisseur Adolf El Assal huet de Prix Cineuropa zu Shanghai gewonnen, organiséiert vum European Union Film Festival.

Bis ewell huet SAWAH ganzer 15 international Auszeechnunge krut a gouf fir net manner wéi 50 Filmfestivaller selektionéiert.

Mat dobäi a China waren nieft dem Adolf El Assal och Representante vum Consulat Honoraire vum Grand-Duché a vun der EU-Delegatioun.

Ufank 2020 gëtt de Film an der Belsch, a verschiddenen arabesche Länner, a Frankräich an a Spuenien um groussen Ecran gewisen. Gréisstendeels ass et eng Lëtzebuerger Produktioun (Deal Productions / Wady Films), an Zesummenaarbecht mat der Belsch (Caviar) an Ägypten (Film Clinic), déi vum Lëtzebuerger Filmfong ënnerstëtzt gouf.