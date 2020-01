An der Nuecht op de Méindeg goufen zu Los Angeles d'Grammye verdeelt. D'US-Newcomerin Billie Eilish zielt zu de grousse Gewënner.

Déi 18 Joer jonk Pop-Sängerin Billie Eilish krut fir hiren Hit "Bad Guy" de Präis vum beschte Song vum Joer, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" gouf beschten Album. Och an der Kategorie "Beschten neie Kënschtler" huet d'Billie Eilish sech géint d'Lizzo a Lil Nas X duerchgesat.

Billie Eilish won the #Grammys for Album Of The Year ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ Congrats @billieeilish pic.twitter.com/Y9wgfw6nco — Grammys 2020 (@TheAwards2020) January 27, 2020

An der Kategorie "Record of the year" ass den Album "Truth Hurts" vun der RnB-Sängerin Lizzo ausgezeechent ginn.

Grammys fir Beyoncé, Michelle Obama a Lady Gaga

Zwee Grammys goungen un d'Lady Gaga fir d'Musek vun hirem Kinohit "A Star Is Born". De Präis fir déi beschte Filmmusek huet d'Beyoncé ofgeraumt.

Déi fréier First Lady Michelle Obama krut iwwerdeems e Grammy fir dat bescht Hörbuch, dat si iwwert hir Autobiografie opgeholl huet.

Erënnerung un de Kobe Bryant

Den Optakt vun de Grammy Awards 2020 stounge ganz am Zeeche vun der Basket-Legend Kobe Bryant, deen e Sonndeg bei engem Helikopter-Accident ëm d'Liewe komm ass. Mat u Bord souz seng 13 Joer al Duechter. 9 Persoune ware mat u Bord a keen huet iwwerlieft.

D'Iwwerreechung war jo am Staples Center zu Los Angeles, an där Hal, wou vill Heemspiller vun de Los Angeles Lakers ausgedroe goufen.

Ëmmer nees gouf wärend der Show un de Bryant erënnert. D'Moderatrice vum Owend, d'RnB-Sängerin Alicia Keys, huet direkt am Ufank vun den Awards d'Wuert ergraff: "Los Angeles, Amerika an déi ganz Welt hunn en Held verluer". Zesumme mam Grupp "Boyz II Men" huet d'Sängerin d'A-Cappella-Versioun vum Lidd "It's So Hard to Say Godbye to Yesterday" zum beschte ginn.

Alicia Keys tribute to Kobe Bryant at the #Grammys 😭😭 pic.twitter.com/65Sd0NKeow — Grammys 2020 (@TheAwards2020) January 27, 2020

D'Grammys goufen e Sonndeg an am Ganze 84 Kategorie verginn. Favoritte waren ënner anerem d'Lizzo mat 8 Nominéierungen, nieft dem Billie Eilish an dem Rapper Lil Nas X mat all kéiers 6 Nominéierungen. Déi meescht Auszeechnunge goufe scho virun der eigentlecher Zeremonie annoncéiert.

