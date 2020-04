Den DC WEB FEST, dee gréissten an eelste Web-Festival an den USA, huet den Event dëst Joer wéinst den Ëmstänn online iwwerdroen.

W. - Eng lëtzebuergesch Webserie, eng Serie déi och hei op RTL.lu leeft, huet um DC Web Festival an den USA de Präis fir déi beschten international Webserie gewonnen, de "Gold Award in International Digital Series".

Wärend der Zeremonie, hunn d’Jury an d’Organisateuren de Mystère vun der Serie ënnerstrach, deen sech lues a lues entfaalt an deen d'Spectateuren dozou oprifft, um Ball ze bleiwen an deemno souguer an d'Verféierung vum "Binge-Watching" kommen.

Et gouf och déi gutt schauspilleresch Leeschtung vun de Schauspiller (Catherine Elsen, Jérôme Burelbach, Fränk Grotz, Claude Faber) ervirgehuewen, d'Qualitéit vum Bild (Rae Lyn Lee) a sinn op d’Aarbecht vum Sound (Lucas Theis, Daniel Balthasar) am Detail agaangen.

Sou niewebäi, waren d'Jury an d'Organisateuren och ganz houfreg, fir déi éischt Kéier an hirem Liewe Lëtzebuergesch ze héieren.

D'Serie kann een op RTL.lu, awer och op Youtube a Facebook kucken.

An engem Communiqué wëll d'Ekipp vu Six.-Letters an de Frédéric Zeimet dovunner profitéieren, fir de Leit Merci ze soen, déi si bei der Produktioun vun der Serie ënnerstëtzt hunn.