Beim Film-Festival Cinemania am kanadesche Québec gouf eng Lëtzebuerger Koproduktioun ausgezeechent.

Et handelt sech ëm de long-métrage "Plus que jamais" vum Emily Atef, dee vu Samsa Film matproduzéiert gouf. De Film war an der Sektioun "Visages de la Francophonie" nominéiert. An engem Communiqué felicitéiert de Premier Xavier Bettel, dee selwer beim Festival present war, dat am Kader vun enger Lëtzebuerger Promotiouns-Missioun zu Montréal.

Am Film "Plus que jamais" spillt iwwregens d'Lëtzebuerger Actrice Vicky Krieps d'Haaptroll, nieft dem franséischen Acteur Gaspar Uliell, deen am Januar bei engem Sjki-Accident ëm d'Liewe komm ass.

De Communiqué

Le festival québécois Cinemania récompense la coproduction luxembourgeoise «Plus que jamais» (14.11.2022)

Communiqué par : Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Le Festival de films francophones Cinemania qui s'est tenu du 2 au 13 novembre à Montréal a dévoilé dimanche soir le palmarès de sa 28e édition et a sacré le long-métrage «Plus que jamais » d'Emily Atef, une coproduction Samsa Film. Le film concourrait dans la section «Visages de la Francophonie» et a décroché le prix du meilleur film TV5 Canada-Québec.

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, qui a participé début novembre au Festival dans le cadre de la mission de promotion du Luxembourg à Montréal, au cœur de la Francophonie internationale, se félicite du succès remporté par le cinéma luxembourgeois et salue le travail des équipes du film primé, preuve du dynamisme et du rayonnement culturel du Luxembourg à l'étranger.

«Plus que jamais» réalisé par Emily Atef est une coproduction entre la France, le Luxembourg (Samsa Film), l'Allemagne et la Norvège. L'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps y tient le rôle principal aux côtés du jeune acteur français Gaspard Ulliel, décédé en janvier dernier. Au niveau des équipes luxembourgeoises, on retrouve au casting les actrices Sophie Langevin et Valérie Bodson; l'équipe technique en poste aux studios Filmand à Kehlen est composée de Catherine Dauphin (scripte), Capucine Courau (montage son), Brigitte Kerger-Santos (productrice exécutive), Kevin Dresse (chef électricien), Jean François Roqueplo (chef machiniste), Jill Kibbey (ensemblière), Barbara Prati (accessoiriste) et Ambroise Gayet (régisseur général Luxembourg).

Le film était sélectionné cette année au Festival de Cannes dans la section «Un certain regard».

Rappelons que Cinemania a été marqué cette année par un focus inédit sur le cinéma luxembourgeois réunissant 20 films parmi lesquels 6 films figuraient en compétition officielle à savoir le long-métrage de fiction «Plus que jamais» d'Emily Atef (Samsa Film), 3 courts-métrages «L'Ogre» d'Aurélien Pira (Zeilt Productions), «Caroline sur le toit» d'Alejandro Bordier (Calach Films) et «La valise rouge» de Cyrus Neshvad (Cynefilms) ainsi que 2 longs-métrages documentaires «L'invitation» de Fabrizio Maltese (Red Lion) et «Les témoins vivants» de Karolina Markiewicz & Pascal Piron (Paul Thiltges Distributions).