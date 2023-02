Ënnert anerem de Musikmagazin "Rolling Stone" huet e Sonndeg gemellt, dass de Rapper David Jalicoeur alias Trugoy the Dove gestuerwen ass.

Hien ass 54 Joer al ginn. Eng Doudesursaach gouf am Bericht net genannt. An de leschte Joren hat den Trugoy ëffentlech iwwer Häerzproblemer geschwat.

Den Trugoy a seng Schoulfrënn Posdnuos a Maseo haten De La Soul 1988 zu Amityville op Long Island am Bundesstaat New York gegrënnt. Den Trio hat groussen Afloss op déi alternativ Hip-Hop-Zeen, dat duerch villsäiteg Sampels, intelligent Wuertspiller an eng onbeschwéiert Liewensastellung, wouduerch se sech vun der üblecher Gangsta-Rap-Zeen differenzéiert hunn.

Ee vun hire gréissten Hits war sécherlech "Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)", deen am Abrëll 1991 verëffentlecht gouf an et an e sëllegen Charts bis an d'Top10 gepackt hat.