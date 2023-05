Et ass déi gréisste Museksshow an Europa, dëst Joer ënner dem Motto "United By Music", organiséiert an England.

"Stefania" heescht den Titel, mat deem d'lescht Joer déi ukrainesch Band Kalush Orchestra de 66. Eurovision Song Contest gewonnen hat. Well an der Ukrain nach ëmmer Krich ass, gëtt d'Editioun dëst Joer an England organiséiert.

31 Länner maache beim europäesche Concours mat.

Exklusiv Video-Interviewen: Léiert all d'Kandidate vum Eurovision Song Contest kennen!

De Concours huet den 9. Mee mat der éischter Halleffinall ugefaangen, den 11. Mee war déi zweet. Den 13. Mee ass déi grouss Finall zu Liverpool. Däitschland, Italien, Frankräich, Groussbritannien a Spuenien - déi sougenannte "Big Five" - hate sech virop scho fir d'Finall qualifizéiert, zousätzlech zum leschten ESC-Gewënner Ukrain. Am Ganzen 26 Interprete trieden um Enn géinteneen un.

ESC-Halleffinall: Favoritte Schweden a Finnland hu sech fir d'Finall qualifizéiert

ESC-Halleffinall: Ënner anerem d'Belsch an Éisträich sinn an der Finall

2024 ass dann och de Grand-Duché nees mat dobäi

Zanter 30 Jore war Lëtzebuerg lo net méi dobäi, gréisstendeels aus Käschtegrënn. Am Ganzen 37 Mol huet eist Land scho matgemaach a 5 Mol gewonnen. Eng éischte Kéier war dat 1961 mam Jean-Claude Pascal. Fir d'lescht war de Grand-Duché duerch de Museker-Duo Modern Times am Joer 1993 vertrueden, koumen awer just op déi 20. Plaz vu 25.

De Medieminister Xavier Bettel hat eng Lëtzebuerger Participatioun nees an d'Gespréich bruecht an d'entspriechend Diskussioune goufen am Regierungsrot gefouert.

Modern Times um ESC 1993 war déi leschte Participatioun vu Lëtzebuerg beim Eurovision Song Contest.

Lëtzebuerg beim ESC: Infoen, Fakten a Resultater op ee Bléck

Lëtzebuerg beim ESC - Réckbléck