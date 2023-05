Matte wärend der Editioun 2023 vum Eurovision Song Contest hat de Premier Xavier Bettel jo eng Participatioun vum Grand-Duché an d'Spill bruecht.

Zanter 30 Joer war Lëtzebuerg lo net méi dobäi, gréisstendeels aus Käschtegrënn. Zäit also, dass de Grand-Duché sech nees am Medien- a Museksberäich engagéiert a beweist. Et wier eng ideal Geleeënheet fir eist Land, souwuel op europäeschem wéi och internationalem Niveau, sou d'Regierung an engem Schreiwes e Freideg.

D'Regierung ass iwwerzeegt, dass de Retour bei den Eurovision Song Contest eng "ideal Geleeënheet ass, den europäesche wéi och internationale Geescht ze bekräftegen". En anere positiven Impakt wier natierlech och de kulturellen Aspekt, respektiv d'Entwécklung vum Kulturberäich wéi och wirtschaftlech Virdeeler. Eng Participatioun zitt natierlech och nees méi Touristen an eist Land a promouvéiert den Image vum Grand-Duché.

Deemno huet de Regierungsrot e Freideg net just de formellen Accord fir eng Lëtzebuerger Participatioun 2024 beim ESC ginn, ma och déi finanziell Ënnerstëtzung zougesot.

De Martin Österdahl, den Haaptresponsabel beim European Song Contest fir EBU:

"Mir si frou, Lëtzebuerg no 30 Joer nees beim European Song Contest ze begréissen. D'Land huet ee vun den erfollegräichste Bilane mat fënnef Victoiren an den éischten dräi Joerzéngten. Mir freeën eis och immens op d'Zesummenaarbecht mat RTL an de Retour vu Lëtzebuerg bei engem vun de weltwäit gréisste Live-Museksseventer am Joer 2024."

📣 Luxembourg to return to the Eurovision Song Contest in 2024!



🔹30 years after their last participation

🔹40 years after their last win

🔹5 victories across 37 Contests - so far!



Full story 👉 https://t.co/LcigMJdjom#UnitedByMusic #Eurovision2023 @RTL_com pic.twitter.com/j1ctZKsUun — EBU (@EBU_HQ) May 12, 2023

RTL ee vun den Haaptacteuren

Als Member vun der Eurovisioun (EBU) iwwerhëlt RTL net just d'Diffusioun vum Museksconcours, ma och de Choix vun der Kandidatin oder dem Kandidat, dee Lëtzebuerg representéiert. D'Regierung a CLT-UFA wäerten am deem Kader nach eng gemeinsam Konventioun ofschléissen.

Weider Informatiounen, d'Sich no der Kandidatin oder dem Kandidat a wéi ee sech ka mellen, ginn am Juli dëst Joer presentéiert.

Schreiwes

#Luxembourg12Points: participation du Luxembourg au Eurovision Song Contest en 2024 (12.05.2023)

Communiqué par : Service des médias, de la connectivité et de la politique numériqueDans le contexte de l'édition 2023 du concours Eurovision de la chanson (Eurovision Song Contest) qui se déroule cette semaine à Liverpool, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg annonce formellement son soutien pour la participation d'un*e candidat*e représentant le Luxembourg à l'Eurovision en 2024.

Trente ans après la dernière participation du Luxembourg en 1993, le gouvernement estime qu'un retour au plus important concours musical jamais organisé présente une excellente occasion pour réaffirmer l'esprit européen et international du Grand-Duché dans le domaine médiatique et musical.

Outre l'impact positif attendu tant au niveau culturel que dans le cadre du développement de l'industrie créative et des retombées économiques, la participation luxembourgeoise à l'Eurovision contribuera également à la promotion de la destination Luxembourg, de ses valeurs et de son image de marque.

De ce fait, le gouvernement en conseil a aujourd'hui non seulement formellement acté son soutien à la participation luxembourgeoise à l'Eurovision, mais a également marqué son accord au soutien financer nécessaire à la participation d'une délégation luxembourgeoise à ce concours.

La diffusion de l'Eurovision, le choix du ou des candidat*es représentant le Luxembourg à ce dernier, ainsi que la participation de la délégation luxembourgeoise à l'Eurovision seront gérés par le radiodiffuseur luxembourgeois CLT-UFA, membre de l'Union européenne de radio-télévision, l'association professionnelle de radiodiffuseurs organisant le concours. Une convention entre le gouvernement et CLT-UFA sera établie à cet effet.

Toutes les informations concernant le processus du choix du ou des candidat*es, ainsi que les modalités de candidature seront présentées en juillet 2023.