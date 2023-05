Zanter en Dënschdeg an nach bis e Samschdeg kuckt Europa op Liverpool, op de Eurovison Song Contest.

En Donneschdeg sinn an der englescher Hafestad déi lescht Halleffinallen. Duerno ass kloer, wéi eng vun de 37 Länner, déi dëst Joer wëlle matmaachen, hir Natioun e Samschdeg an der grousser Final vertrieden dierfen. Mir hunn eis ugekuckt, wat d’Museker, d’Fans an d’Liverpooler sech vum 67. ESC erwaarde kënnen.

Fir d'Kolleege vum RTL Today ass iwwerdeems den "Eurovision Jan" zu Liverpool ënnerwee an huet exklusiv mat all de Kënschtler geschwat.