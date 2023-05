"Tattoo" vum Loreen war dat Lidd vum ESC 2023.

E Samschdeg den Owend war zu Liverpool a Groussbritannien déi 67. Editioun vum Eurovision Song Contest. No 4 Stonnen Entertainment stoung de Gewënner vum gréisste Museksfestival fest: D'Loreen aus Schweden mat sengem Lidd "Tattoo". D'Sängerin huet insgesamt 583 Punkte kritt.

Schonns 2012 huet d'Loreen den ESC gewonnen an dat mam Lidd "Euphoria". D'Loreen ass elo och déi eenzeg Fra an der ESC-Geschicht, déi de Contest zwee Mol gewonnen huet an zweet Persoun iwwerhaapt nom Johnny Logan aus Irland.

Fir d'lescht gewonnen huet Schweden 2015 mam Måns Zelmerlöw an "Heroes". An elo ass et offiziell: Schweden ass dat Land, dat den ESC am heefegste gewonnen huet, ganzer 7 Mol, d'Land deelt sech den Titel mat Irland.

Déi zweete Plaz beim ESC 2023 mat 526 Punkten ass u Finnland (Käärijä mat "Cha Cha Cha") gaangen. Israel (Noa Kirel mat "Unicorn") krut als Drëtten 362 Punkten. D'Ukrain konnt och nees eng Top-10-Placéierung erreechen. Vun eisen Nopeschlänner ass d'Belsch op déi 7. Plaz komm, Frankräich op déi 16. an Däitschland op Plaz 26, also déi leschte Plaz.

Resultat vun der 67. Editioun. / © Screenshot

26 Länner sinn um Samschdegowend zu Liverpool opgetrueden. Donieft waren och d'Gewënner vun zejoert Kalush Orchestra aus der Ukrain ewéi den Zweetplacéierten, den Englänner Sam Ryder, dobäi.

Comeback vu Lëtzebuerg

No 5 Victoiren an 30 Joer Absence mécht Lëtzebuerg d'nächst Joer och nees beim Eurovision Song Contest mat. Dat hat d'Regierung e Freideg offiziellt matgedeelt. Als Member vun der Eurovisioun (EBU) iwwerhëlt RTL net just d'Diffusioun vum Museksconcours, ma och de Choix vun der Kandidatin oder dem Kandidat, dee Lëtzebuerg representéiert.