De laang erwaarte Retour vum Grand-Duché bei de Eurovision Song Contest ass endlech do!

No 30 laange Jore freet sech RTL, de Kandidat oder de Grupp auszewielen, dee Lëtzebuerg am Mee 2024 a Schweden vertriede wäert. Dräi Minutten, déi de gléckleche Kandidat fir ëmmer präge wäerten!

An der Press an an de soziale Medie gouf et nom annoncéierte Retour scho sëllege Rumeuren iwwert d'Pre-Selektioun. De Prozess fir d'Pre-Selektioun wäert den 3. Juli ufänken, an d'Detailer zu den Aschreiwungen an dem Rekrutement vun de Kandidaten a Komponiste ginn um offizielle Site www.eurovision.lu public gemaach.

PDF: Communiqué Eurovison 26.06.2023