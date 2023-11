De Michel Medinger wäert Lëtzebuerg op der 55. Editioun vun de Rencontres d'Arles vertrieden.

De Michel Medinger wäert vum 1. Juli bis den 22. September d'nächst um bekannte Fotofestival "Les Rencontres d'Arles" ausstellen. Curatéiert gëtt d'Expo an der Chapelle de la Charité zu Arles vum Sylvie Meunier.

De Michel Medinger ass 1941 gebuer an huet iwwert déi läscht Joerzéngte seng fotografesch Praxis progressiv weiderentwéckelt. Hien experimentéiert mat ville verschidden Techniken: ënner anerem Schwaarz-wäiss-Fotografie, Experimenter an der Donkelkummer a Polaroids. Hien huet esou seng ganz eegen Handschrëft an der Fotografie entwéckelt. Dobäi kënnt, datt de Michel Medinger e grousse Sammler vun Objeten ass, déi hien dann a senge Fotoen an Zeen setzt. Hien inspiréiert sech awer och un alldeeglechen Objeten, mat deenen hie Kompositioune konstruéiert, wéi an engem "Cabinet de curiosité". Dobäi iwwerléisst de Fotograf näischt dem Zoufall.

© Michel Medinger

De Michel Medinger ass scho vill mat senge Fotoe gereest an huet ënner anerem zu Peking, a Frankräich, an Amerika, an Dänemark, a Russland, a Polen an a Japan ausgestallt.

D'Associatioun "Lët'z Arles" huet en Appell, fir d'Curatioun vum Michel Medinger senger Ausstellung zu Arles, lancéiert. E professionelle Jury huet fir d'Sylvie Meunier gestëmmt.

De Jury:

Paul di Felice , President vum EMOP a fräischaffende Curateur

, President vum EMOP a fräischaffende Curateur Danielle Igniti , Vize-Presidentin vum MUDAM a fräischaffend Curatrice

, Vize-Presidentin vum MUDAM a fräischaffend Curatrice Sabrina Ponti , Co-Presidentin vun "des Filles de la Photo" an Fotografie-Agentin

, Co-Presidentin vun "des Filles de la Photo" an Fotografie-Agentin Florence Reckinger-Taddeï , Presidentin vu Lët'z Arles an "Les Amis des Musées de Luxembourg"

, Presidentin vu Lët'z Arles an "Les Amis des Musées de Luxembourg" Michèle Walerich , Responsabel vum Fotografie Departement am CNA

, Responsabel vum Fotografie Departement am CNA Christoph Wiesner, Direkter vum Festival "Les Rencontres d’Arles"

© D.R.

D'Sylvie Meunier wunnt a schafft zu Sète a Frankräich als Zeenographin. Si huet vill Erfarung als artistesch Direktesch a Kommissärin vun zäitgenëssesche Fotografie-Ausstellungen.