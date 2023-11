D'Kulturzeen trauert ëm den Armand Strainchamps.

Hie gehéiert zu deene Kënschtler, déi ee kennt, ouni et ze wëssen. Et geet duer, am Hall vun der Stater Gare op de Plaffong ze kucken, fir eent vum Armand Strainchamps senge Wierker betruechten ze kënnen. D'Molereien, déi een do gesäit, hat den Diddelenger 1994 ëmgesat, nodeems Lëtzebuerg fir d'éischt zur europäescher Kulturhaaptstad ernannt gouf.

Expo Armand Strainchamps an der Fondatioun Valentiny

Als richtegen "touche à tout", ewéi den Armand Strainchamps sech selwer beschriwwen huet, huet hie sech net eleng der Molerei gewidmet. Och am Kino war hien notamment als Regisseur a Produzent täteg. Nieft dem Andy Bausch sengem "Troublemaker", wou hien als Produzent souguer an enger klenger Roll als Gendaarm matgewierkt huet, waren och Dokumentarfilmer Deel vu sengem Repertoire. Sou huet hien am Film "Diddeleng - 100 Joer - 100 Gesichter" d'Geschicht vu senger Gebuertsstad verzielt.

D'Minettsregioun huet den Diddelenger ëmmer nees a seng Wierker mat afléisse gelooss. Esou zum Beispill mat senge Skulpturen, duerch déi hien d'Erënnerungen un d'Stolindustrie hei am Land erhalen huet. Ma och do koum d'Faarf ni ze kuerz. Nieft der Villfältegkeet huet nämlech virun allem den Asaz vu fill Faarf dem Armand Strainchamps seng Konscht charakteriséiert. En Aspekt, deen dacks Vergläicher mam PopArt mat sech bruecht huet.

Ma nieft senger Konscht soll och seng Perséinlechkeet genau sou, wann net nach méi bont, gewiescht sinn. E stralend Gesiicht, dat duerch säi Schnurres ënnerstrach gouf. Änlech, ewéi déi déck schwaarz Linnen, déi a senge Biller déi faarweg Elementer esou staark ervirhiewen.

Den Armand Strainchamps huet a sengem Liewen iwwer 50 Ausstellungen zu Lëtzebuerg an am Ausland gehat a sëllege Skulpturen, Performancen a Filmer geschaaft.

D'RTL-Redaktioun dréckt der Famill a Frënn Bäileed aus.