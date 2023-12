An engem Schreiwes huet sech de Lëtzebuerger Filmfong déif getraff vum onerwaarten Doud gewisen.

D'Maquilleuse Katja Reinert Alexis ass am Alter vu 54 Joer gestuerwen.

Wéi de Lëtzebuerger Filmfong schreift, hätt d'Katja Reinert Alexis zu de "Make-up Artists" gezielt, déi hire Beruff mat Leidenschaft a Passioun a verschiddene Beräicher a virun allem am Filmberäich gemaach hätt.

Si wier eng aussergewéinlech Kënschtlerin gewiescht a géing e grousst Lach hannerloossen.

D'Katja Reinert Alexis huet an hirer iwwer 20 Joer laanger Karriär ënnert anerem un de Filmer "And He Said Yes", "Lost Transport", "Le dernier diamant" oder "Ocean's Twelve" matgewierkt. Da war si och ënnert anerem Chef-Maquilleuse bei der Lëtzebuerger Koproduktioun "Deux", déi mat engem César ausgezeechent gouf. Donieft war si och a Serië wéi "Bad Banks" als Maquilleuse engagéiert.

Schreiwes vum Lëtzebuerger Filmfong

La professionnelle du maquillage Katja Reinert Alexis est décédée : le cinéma luxembourgeois à nouveau orphelin !

Communiqué par : Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Publié le 30.12.2023

Dernière mise à jour de cette page le 30.12.2023 à 21:03C'est avec une profonde douleur que nous apprenons que l'artiste Katja Reinert Alexis, nous a quittés abruptement. Katja faisait partie de ces maquilleuses professionnelles, ces « make up artists », qui pratiquait son métier avec passion et dévouement dans divers domaines et notamment sur les plateaux de cinéma.

C'était une artiste exceptionnelle qui a accompagné les tout débuts du cinéma luxembourgeois et suscité bien des vocations. Cette pionnière laissera une empreinte indélébile dans le monde du cinéma national et nous ne l'oublierons jamais.

En nous quittant beaucoup trop tôt, Katja laisse un grand vide et nous rendons hommage à son travail et son immense talent présents dans de nombreux films au cours de sa longue carrière.

L'équipe du Film Fund Luxembourg adresse ses plus sincères condoléances à tout son entourage et ses nombreux ami.e.s.