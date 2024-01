Schonn den éischten Deel vun der Lëtzebuergescher Co-Produktioun hat e weltwäite Succès kannt. Bei der Suite "Ernest et Célestine: le voyage en Gibberitia" sollt et net anescht sinn.

D'Oscare vum Animatiounsfilm. Sou ginn an der Welt vum Kino d'Annie Awards bezeechent. Ma et ass genau do, wou d'Suite vum den Aventure vum Ernest an dem Célestine an der Kategorie "Best Feature-Independent" nominéiert gouf.

Eng Competitioun, an där sech déi franséisch-Lëtzebuergesch Co-Produktioun dierft doheem fillen. Well schonn 2014 gouf den éischten Deel vum Animatiounsfilm gläich sechs mol do nominéiert.

"Ernest & Célestine: le voyage en Gibberitia" gouf ënnert anerem vum Studio 352 zu Conter produzéiert, deen och schonns 2012 dru geschafft hat.

Lo bleift nach ofzewaarden, ob och den zweete Volet sech fir d'Oscaren nominéiere wäert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le Luxembourg représenté aux Annie Awards avec «Ernest & Célestine: le voyage en Charabie» (12.01.2024)

Communiqué par : Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Le comité des Annie Awards, considérés comme les Oscars du monde de l'animation, vient d'annoncer ses nominations 2024! Le long-métrage d'animation Ernest & Célestine: le voyage en Charabie coproduit par Stéphan Roelants (Mélusine Productions) et réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger y est nommé, parmi 5 productions, dans la catégorie «Best Feature-Independant».

Ernest & Célestine: le voyage en Charabie est une coproduction entre la France et le Luxembourg. 42 personnes ont été mobilisées sur le film au Studio 352 de Contern pour œuvrer sur le storyboard et l'animatique, les décors au trait, les décors couleurs et, l'animation couleur dont le processus a été mis en place par le studio de Luxembourg pour retrouver le rendu de la première version d'Ernest & Célestine, sortie en 2012.

La version luxembourgeoise du film a été fabriquée par les studios de Jang Linster et est sortie début de l'année 2023 dans les salles de cinéma du Luxembourg.

Le palmarès des Annie Awards sera connu lors de la 51e cérémonie qui se tiendra le samedi 17 février 2024 à Los Angeles et qui récompensera les films d'animation sortis en 2023 aux États-Unis.

Retrouvez toutes les nominations sous: Annie Awards - Nominations