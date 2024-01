Am Kader vun der Education musicale dans l’enseignement fondamental - MUSEP, déi als Zil huet, de Museksunterrecht ze fërderen, goufen dëst Joer fir d’éischt MUSEP-Plaquettë verdeelt.

Ausgezeechent goufen déi Schoulen, déi zanter méi wéi engem Joer minimum 1 MUSEP-Grupp an hirer Schoul ubidden. Baussent de Schoulzäite bitt déi Schoul deemno Aktivitéiten un, déi vun op d'mannst engem Enseignant encadréiert ginn.

Dës MUSEP-Plaquettë ginn an de MUSEP-Member-Schoulen opgehaangen. Sou ginn d'Elteren an d'Kanner op d'MUSEP an hir Offeren opmierksam an nieft weidere scho bestoenden Aktivitéiten (LASEP, Art à l’école) sensibiliséiert, sech musikalesch weiderzebilden a Spaass un der Musek ze entdecken.

D'MUSEP hofft, och an Zukunft Léierpersonal a SchülerInnen fir hir musikalesch a pedagogesch Aktivitéiten ze begeeschteren.

Weider Informatioune fannt Dir hei.