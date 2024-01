Am Interview mam Désirée Nosbusch geet et ëm hir Karriär, d’Roll vun der Fra an der Filmbranche an de Luxembourg Song Contest.

"Mech verbënnt ëmmer nach ganz vill mat Lëtzebuerg"

D’Désirée Nosbusch ass e Minetter Meedchen, ass zu Lëtzebuerg grouss ginn a lieft zanter 7 Joer nees am Grand-Duché. Et wier hir Heemescht, seet si am RTL-Interview. Besonnesch houfereg ass d’Désirée Nosbusch iwwer d’Evolutioun vun der Lëtzebuerger Kultur. D’Theater- a Filmwelt hätt sech gewandelt, zum Gudden. Och d’Musekslandschaft wier zu Lëtzebuerg eng aner, méi modern wéi nach viru Joren. Vill Doheem wier si net, mam Mupp ass se vill an de Lëtzebuerger Bëscher ënnerwee:

“Mir sinn ëmmer zesummen, Dag an Nuecht. An, jo, do ass en, an ech soen ëmmer, ech hat ni en Hond. Dofir war mer dat net esou bewosst, wéi fixéiert en Hond och op e Mënsch ass, an op säi Patron ass. Oder seng Mamm, säi Papp. An ech, deen huet esou vill matgemaach, ech wëll deem net nach eng Kéier d'Häerz briechen. Op kee Fall. Dat heescht, wou hien net kann higoen, ginn ech och net.”

Irland-Krimi op der däitscher Tëlee

Den Ament huet d’Désirée Nosbusch en eegent Krimi-Format op der däitscher Tëlee. Am Irland Krimi ass si eng sougenannte "Profilerin", déi hëlleft, Fäll ze klären. “Et ass ëmmer erëm e Kampf. Du muss ëmmer erëm gutt Qualitéit liwweren, brauchs e gutt Dréibuch, e gudde Realisateur, du muss ëmmer erëm kämpfen. Also kämpfe kléngt negativ, ech mengen dat positiv. Mee schaffen.”

An Irland ze dréine wier och immens schéin, et wier e Land, wat si mat hire Kulturen a Landschafte beréiert.

"Eng 59-järeg Fra gëtt haut nach vun enger 40-Järeger gespillt"

Eng gewësse Kritik um Filmsecteur expriméiert d'Désirée Nosbusch am RTL-Interview awer och. An der Filmbranche wier et zum Beispill ganz normal, wann e Mann vu 60 Joer och vun engem Schauspiller am nämmlechten Alter gespillt géif ginn. Fir Fraerolle géife beim Casting allerdéngs ze dacks aner Reegele gëllen:

“An eng 60-järeg Fra oder eng 59-järeg Fra gëtt da vun enger 40-Järeger gespillt. Dat ass einfach net fair. Mee dat ass esou. An ech soen ëmmer, dat wat ech haut spillen, hätt ech mat 40 oder 35 net kéinte spillen, well natierlech och Liewenserfarung mat era fléisst. An dat gëtt awer enger Fra net ëmmer zougestanen.”

Do misst nach villes geschéien, och wat d’Bezuelung ugeet. D’Männer géifen nach ëmmer méi verdéngen, wéi Frae fir den nämmlechten Job.

"Et ass e Krees deen zou geet"



1984 huet d'Désirée Nosbusch als Teenagerin de Grand Prix moderéiert. Iwwert d’Nuecht ass déi jonk Lëtzebuergerin europawäit bekannt ginn: "Ech hu viru Joren, kuerz nom Grand Prix 1984, eng Kéier gesot: Ech wäert ni méi a mengem Liewen op enger Bün stoen an "12 points" soen."

D'Désirée Nosbusch 1984 am Groussen Theater Viru 40 Joer huet d'Lëtzebuerger Actrice de Grand Prix Eurovision de la chanson moderéiert.

Wéi d’Désirée Nosbusch vum Programmdirekter vun RTL Steve Schmit ugeruff krut, hätt si awer direkt gesot, si wier dobäi beim Lëtzebuerger Virentscheed fir d'Eurovisioun. Awer ënnert der Konditioun mat aneren, méi jonke Leit op der Bün ze stoen: "Ech wollt schonn einfach, datt déi nei Generatioun, déi dat super maachen, dat mécht. An ech sinn derbäi."

Fir d’Désirée Nosbusch huet och de Site, op deem de Virentscheed e Samschdeg organiséiert gouf, eng grouss Bedeitung. Si ass quasi vis-à-vis grouss ginn. Deemools nach huet een nëmmen op d’Stolwierk gesinn. Haut stinn do modern Gebaier, an eben d’Rockhal.

"Ech hunn hei ëmmer eriwwergekuckt vu menger Kummer, well mäi Bop a mäi Papp, déi hunn hei bei den Héichiewe geschafft."

Et wier e Krees, deen elo zougéif goen, dat hätten och Frënn gesot.

Ënnert de KandidatInnen hat d’Désirée Nosbusch e klore Favorit, ma wien et wier, wollt si um Freidegmëtten net verroden. Et wieren awer vill gutt Museker dobäi. Schued wier an der moderner Zäit, dass vill Artiste léiwer op Nummer sécher wéilte goen:

"Wann een dat mécht, kann een awer direkt dovun ausgoen, dass et net fonctionéiert. An dat fannen ech ëmmer sou schued, well mer awer gutt Leit hunn."