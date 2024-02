An enger Zäit, wou duerch Konflikter neie Rassismus entsteet, setze sech Jonker aus dem Lycée mat der Thematik auserneen a schreiwen hiert eegent Buch.

Et ass e Buch, dat Jonk ewéi Al soll ënnerhalen an opklären.

An enger Rei Klassiker vun der Kanner- a Jugendliteratur fënnt ee Formuléierungen, déi haut net méi esou géife benotzt ginn, well se rassistesch oder sexistesch sinn. Diskriminéierung fänkt schonns am fréien Alter un. Generell ass et net d'Schold vun de Kanner, mee der Erzéiung Doheem, respektiv dem Material, wat vun de Jonke consomméiert gëtt.

Et entsti Stereotyppen, déi esou muncher een e Lieweslaang begleeden. Am Kader vun der Initiativ "Buch macht Schule, Schule macht Buch" schreiwen d‘Schüler vun der Sproochesektioun op der 3e A am Kolléisch hir eege Geschicht, erkläert de 17 Joer ale Schüler Jonas Diederich: "Et ass komplizéiert fir dat koherent hinzekréien, och beim schreiwen. Well wann all Artikel vun engem anere geschriwwe gëtt, mat engem anere Schreifstil, dann ass dat bemol och schwéier fir de Lieser ze consomméieren. Dat gëtt elo awer nach iwwerlies. Mir hunn eis éischt Versioun ageschéckt an da passt dat duerno schonn."

E puer Woche gouf - an der Schoul an Doheem - um Projet geschafft. Ewech vun der traditioneller Dissertatioun, eriwwer bei eng interaktiv Klassenaarbecht. Mat Hëllef vun engagéierte Proffen. D’Una David, d’Klassekomerodin, weist sech begeeschtert: "Et mécht et virun allem méi flott, well mer op eis eleng gestallt sinn. Mir kennen dat schreiwen, wat mer wëllen. Mir hunn e Kapitel. Mir hu kleng Guidelines, wat muss drakommen, fir de Recht hu mer keng Reegelen. Mir kenne schreiwen, wéi mer wëllen. Dat ass dat flottst.“

Déi meescht Zäit brauchen d‘Schüler fir de Plot. Aus villen Iddien, déi gesammelt goufen, entsteet an engem Workshop mat engem Auteur eng logesch a strukturéiert Geschicht. Et ass en demokratesche Prozess. Anja Di Bartolomeo ass Responsabel fir de Lëtzebuerg Volet vun "Buch macht Schule, Schule macht Buch": "Et ass e Projet an zwou Etappen. Dat éischt war et de Plot opzestellen an eng flott Geschicht ze schreiwen. An enger zweeter Etapp hunn d‘Schüler e PR, Presse/Marketing Workshop, wou d‘Schüler eng Pressekonferenz organiséieren, wou se hire Produit virstellen."

Fir déi geplangten 120 Säite gouf och recherchéiert an Zäitzeie befrot, fir Diskriminatioun an den Zäitgeescht aus de 70er Joren am Krimi festzehalen, esou d’Schülerin Liv Schmit. Hat huet dat véiert Kapitel vum Buch mat-verfaasst: "Et ass déi Zäit, wou immens vill Immigranten zu Lëtzebuerg ukomm sinn, fir hei ze schaffen. Portugisescher an Italieenescher. Mir sinn et haut gewinnt, mat esou vill Kulturen ze liewen. Dat war fréier nach e bëssen anescht.“

Den Athenée ass déi éischt Lëtzebuerger Schoul, déi beim däitsche Projet matmécht. D‘Buch soll virun der Summervakanz publizéiert ginn. D‘Schüler këmmere sech dann och sëlwer ëm Vermaartung vum Produit.