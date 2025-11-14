Editioun 2025
D'Gewënner vun de Luxembourg Design Awards sti fest
Luxembourg Design Awards @ Malt (13.11.25)
Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.
En Donneschdeg den Owend war déi 5. Editioun vun de Luxembourg Design Awards, dat an der Malt Innovative Factory a Clausen.
Dat Ganzt gouf am Kader vum Luxembourg Design Festival organiséiert. Insgesamt 200 Projete vu méi ewéi 70 Kënschtler goufe fir dës Editioun vun de Luxembourg Design Awards eragereecht. En internationale Jury aus 6 Experten huet dës evaluéiert an d'Gewënner ausgewielt.
An der Kategorie Junior Design fir jonk Talenter ze ënnerstëtzen, konnten d'Marie Schon an den David Reuter de gëllene Präis gewannen. Am Ganze goufen 13 Goldpräisser, 15 Sëlwerpräisser, 5 Jurypräisser a 5 Mentioune verginn.
Déi komplett Lëscht mat all de Gewënner fannt Dir op www.designawards.lu
Am meeschte gelies