D’Expo “Ghosts of the Villa” ass eng immersiv, audio-visuell Erliefnisinstallatioun an der Villa Louvigny, dem fréiere Sëtz vu Radio Luxembourg. Si kombinéiert Tounarchiven, Stëmmen, Geschichten, Musek an historescht Material.
D’Visiteure kréien e Kopfhörer mat engem Tracker. Apparater um Plaffong erkennen, wou genee d’Leit sech am Sall beweegen a kënnen den Toun op d’Beweegung upassen. Et ass also eng interaktiv Klangrees duerch d’Geschicht vu Radio Luxembourg.
Déi Expo kënnt sou gutt bei de Leit un, dass et quasi net méi méiglech ass, nach eng Plaz fir eng Visitt ze kréien. Deemno gouf elo reagéiert an d’Expo gëtt bis den 30. Abrëll verlängert. Dat huet d’Produktiounsfirma Samsa an engem Schreiwes matgedeelt. An dësem ass et dann och den Hiweis, dass d’Expo vum 5. bis de 14. Abrëll inclus eng kuerz Paus mécht. Op dësen Deeg wäert ee se also net kënne besiichtegen.
Fir déi aner Deeg wäert ee sech säi Slot op radio.lu kënne reservéieren. Dës Reservatioun ass och obligatoresch, fir d’Expo kënne kucken ze goen.