Keen AbrëllsgeckVum 1. Abrëll u gëtt et dem Tintin seng Rakéit aus Lego

1.283 Stécker an engem Set, dee vun 18 Joer u geduecht ass. Domat ass dat méi ewéi eng einfach Spillsaach.
D’Iddi fir dësen neie Modell hat de Portugis Alexis dos Santos viru 4 Joer. Do huet hie säi Modell vum Tintin senger Rakéit op d’Plattform Lego Ideas eropgelueden. Duerno huet et eng Zäitche gedauert, bis 10.000 aner Fans fir déi Iddi gestëmmt hunn. Wann dat Zil bis erreecht ass, gesäit Lego, datt et ee groussen Interessi fir esou eng Iddi gëtt a si iwwerleeën da konkret, wéi si aus där Iddi een offizielle Set kënne maachen.

Den Alexis dos Santos huet ewéi sou vill anerer och schonn als Kand gär mat Lego gespillt. No enger kuerzer Ënnerbriechung ass hien du Jore méi spéit nees bei deen Hobby zeréck komm. Hie leet Workshoppen, an deenen et ëm d’Baue mat Lego geet a verbréngt e gudden Deel vu senger Fräizäit domat déi kleng Steng openeen ze bauen. A well hien och ee Fan vum Tintin ass, huet sech d’Iddi ëmmer méi konkretiséiert, fir d’Rakéit aus Lego ze bauen.

Präiss: 159,99 €
Alter: vun 18 Joer un
Stécker: 1283
Gréisst: +- 49 cm héich, 20 cm déif an 23 cm breet

Dofir huet hie fir d’éischt mol all visuell Referenzen aus der Bande Dessinée gesammelt, op där d’Rakéit ze gesi war. Doraus huet hien ee virtuelle Modell gebaut, an op d’Plattform eropgelueden. Bei Lego waren se direkt begeeschtert vun där Iddi, well d’Rakéit esou een ikonescht Symbol ass, datt weltwäit erëmerkannt gëtt. Domat huet d’Entwécklung bei Lego ugefaangen, fir ze kucken, ob a wéi een dee Modell an d’Realitéit brénge kéint. Datt e stabil genuch ass, fir kënnen domat ze spillen. Datt en awer och optesch eppes hiergëtt, fir kënnen ausgestallt ze ginn. Datt d’Figuren hire Virbiller aus der Bande Dessinée gerecht ginn. An datt si nach ee klenge Bonus kënne mat ubidden, deen iwwert dee renge visuellen Aspekt vun der Rakéit eraus geet.
Et stécht vill Léift fir den Detail an dësem Set. Esou kann een zum Beispill d’Spëtzt vun der Rakéit opmaachen, an do dran ass dann de Kontrollraum, mam Teleskop, duerch deen d’Personnagen eng éischte Kéier gekuckt hunn, nodeems si d’Äerd verlooss hunn, an ënnerwee Richtung Mound waren. An als kleng Uspillung un den Alexis dos Santos ass an der Stärekaart säi Stärenzeechen dran.
Am meeschte gelies
Google-Datenzenter zu Lëtzebuerg
Wéi gesäit de CEO vum Lëtzebuerger Datenzenter d'Kriticke vum Mouveco um Projet zu Biissen?
Video
26
Face-à-face mam Nora Back an dem Marc Spautz
"Iwwert de Mindestloun hu mer net geschwat"
Video
Audio
81
Däitsch Ostsee
Buckelwal "Timmy" an der Wismarer Bucht huet sech fräigeschwommen
Video
No 4 Joer Paus
Comeback vum Céline Dion zu Paräis mat 10 Concerten am September
0
Haff Réimech géint Wëllschwäi-Plo
"Dat biologescht Gläichgewiicht ass net méi do"
Video
Audio
Fotoen
22
Weider News
Messe Düsseldorf / Tillmann
Kreativitéit aus Déifferdeng op europäescher Bühn
Succès fir de Luca de Michele um Make Up Artist Award
Audio
Fotoen
Är Äntwerten op d'Wochenëmfro
Aarbecht & Immigratiouns-Police
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1983: Wotleche Krich, éischten Handy, Hitler Tagebicher
Audio
Am Takt
Claude Fridrici, Rocklab Live Session, Celove & Low Density Corporation
Audio
Mat neiem Album zu Lëtzebuerg
Nei Musek, nei Tour, vill perséinlech Geschichte vum Alvaro Soler
Audio
Fotoen
No der Katastroph zu Crans Montana
Urgentiste vu Léck erkläert Verbrennunge vum 2. an 3. Grad
Audio
