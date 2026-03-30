Lëtzebuerger Produzent Fabien Colas fir "Bad Bunny"-Museksvideo ausgezeechent

De 37 Joer ale Fabien Colas, deen deels zu Los Angeles an deels zu Lëtzebuerg schafft, huet och schonn aner Museksvideoe mat produzéiert. Zum Beispill fir d'Miley Cyrus oder Christina Aguilera.
Update: 30.03.2026 11:40
De Fabien Colas am Joer 2024 am Podcast "35M Elevator Pitch".
© RTL / 35M Films

Ee Lëtzebuerger Produzent gëtt mam Hollywood Music Video Award ausgezeechent. Wéi d’Lëtzebuerger Wort e Méindeg de Moie schreift, krut de Fabien Colas e Sonndeg den Owend direkt zwee Präisser fir seng Aarbecht un engem Videoclip zum Lidd “NUEVAYoL” vum US-amerikaneschen Artist Bad Bunny. Hie krut de Präis fir de beschte “Latin"-Museksvideo a fir déi bescht Cinematographie, zesumme mam Malcom Duncan, mat deem hien an der Produktiounsfirma Virgin Soil Pictures. D’Regie hat d’Renell Medrano.

De Fabien Colas sot an engem Interview no der Präisiwwerreechung, d’Aarbecht um Video wier de spannendste Projet aus dem leschte Joer - wann net souguer iwwerhaapt - gewiescht. Si hätte sech och onheemlech mam politesche Message identifizéiert, deen am Lidd enthalen ass.

Am Podcast 35M huet de Fabien Colas 2024 iwwert seng Aarbecht als Produzent geschwat:

Episod 1 - Fabien Colas (Producer)
Produzéieren zu Hollywood an zu Lëtzebuerg

