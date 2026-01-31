RTL TodayRTL Today
Podcast BicherLiesAm Kräizverhéier: De Joseph Kayser iwwer säin Erzielband "toujours jamais"

Bea Kneip
Jérôme Jaminet
Alles wat mënschlech ass: eng ganz Bandbreet vu Gefiller a véier Novellen.
Update: 31.01.2026 14:59
© Foto Jos Kayser: Jérôme Jaminet

Mat “Prinzessin Charlotte” huet de Jos Kayser 2017 säi literareschen Début ginn. Zënterhir huet hien Novelle, Kuerzgeschichten a Romaner op Lëtzebuergesch an Däitsch verëffentlecht. Mat “toujours jamais” proposéiert hien 4 Novellen op Franséisch déi sech duerch eng grouss thematesch a formell Diversitéit auszeechnen. Vu Léift an Doud, vun Hoffnung an Enttäuschung, vum Alldag a vun Ausnamesituatiounen erzielt hien am Buch an och am Interview dat de Jérôme Jaminet an d’Bea Kneip mat him gefouert hunn.

“toujours jamais” vum Joseph Kayser ass bei den éditions Guy Binsfeld erauskomm

© RTL/Grafik

