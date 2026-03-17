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Ausstellung um KierchbiergBekannte franséischer Karikaturist Plantu weist seng pickeg Zeechnungen

Lisa Weisgerber
Media Culpa heescht dem Plantu seng Ausstellung, déi aktuell zu Lëtzebuerg ze gesinn ass.
Update: 17.03.2026 19:49

Ee bekannt franséisch Bild vum Plantu iwwerduecht. Amplaz vu Revolver a Picken, sinn d’Waffen hei Bläistëfter. Media Culpa, inspiréiert un Mea Culpa, ass den Numm vun der Ausstellung. De Kënschtler kritt dacks Froe gestallt iwwert d’Fräiheet, déi ee Karikaturist an d’Press am allgemengen huet.

Je me rends compte que les gens aujourd’hui s’empêchent des fois de dire des choses sur un opinion, sur un sujet de société par exemple, et ils ne disent pas forcément ce qu’ils ont dans le ventre”, seet de franséischen Kënschtler.

Fir de Fransous hunn d’Medie sech an de leschte Jore geännert, et gëtt méi geliwwert, mee d’Leit wiere manner informéiert, do misst d’Press sech selwer Froe stellen.

“Des fois, on est rattrapé par le marketing de certains médias qui ne pensent qu’au marketing, ou des réseaux sociaux qui ne pensent qu’au marketing, et c’est l’argent qui fait qu’on va mettre un coup de projecteur sur un clash, alors que l’info un peu mesurée, un peu nuancée, ne sera pas sous la lumière, parce que l’info nuancée et mesurée n’est pas vendeuse.”

Déi jonk Generatioune missen och op déi nei Technologien an d’Konsequenzen, déi si mat sech bréngen, preparéiert ginn.

On aurait dû, nous adultes européens, on aurait dû vous préparer à cet outil qui est génial, Internet, les réseaux sociaux, et là maintenant, avec l’intelligence artificielle qui est un outil extraordinaire, je me dis, mais est-ce qu’on a déjà préparé une pédagogie pour dire, attention, c’est bien d’utiliser, mais attention, est-ce qu’on a bien réfléchi à tout, parce qu’on est peut-être en train de basculer dans un monde qui va nous échapper.”

Cartoonist a Journalist Plantu am Europaparlament (16.3.26)

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Fir ze weisen, wéi de Planu d’Aktualitéit op seng Manéier verschafft, huet de Kënschtler eng Karikatur gewisen, wou hie sech dem russesche President seng Zukunft ausgeduecht huet. Ënnert der Karikatur ass een Text ze fannen, deen den erfonnten Liewenslaf wéisst:

Den Plantu erkläert seng Karikatur: “President de la Russie de 2000 à 2026, j’imagine, incarcéré en 2026, j’espère, jugé par un tribunal international, je rêve. Mais à la fin, il est libéré en 2038 pour raisons de santé, mort comme un con en 2039 en glissant sur une savonnette à Bamako, au Mali. Voilà, moi ça me fait du bien de dire ça. Et tous les gens qui disent, l’Ukraine, on pense à eux, au moins avec un dessin comme ça, on se fait du bien. Alors, ce n’est pas journalistique, hein, mais le dessinateur, c’est à la fois d’ accompagner les articles des journaux et à la fois de se faire plaisir.”

Net nëmme Karikaturen, mee och d’Reflexioune vu Schüler, déi an Atelieren dru geschafft hunn, sinn ze gesinn. D’Ausstellung Media Culpa ass nach bis Enn Mee am Europa Experience um Kierchbierg ze gesinn.

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