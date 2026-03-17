RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger KinosbranchePaul Thiltges Distributions ass faillite

RTL Lëtzebuerg
D'Firma, déi an de leschten 10 Joer ronn 20 Milliounen Euro vum Filmfong krut, gouf viru ronn 10 Deeg als faillite deklaréiert.
Update: 17.03.2026 14:12
De Paul Thiltges an der RTL-Emissioun “No Art on Air”.
© RTL

D’Decisioun vun der Faillite vu Paul Thiltges Distributions gouf de 6. Mäerz vum Handelsgeriicht prononcéiert. Aktuell géif ee mam Curateur zesummeschaffen, huet eis de Produzent Paul Thiltges op Nofro hin erkläert. Hien hat d’Firma 1993 gegrënnt. Finanziell, mä och mënschlech gesinn, géif vill um Spill stoen. Dofir wéilt hie sech zu dësem Zäitpunkt och net dozou an der Press äusseren. Zesummen mam Curateur, der Maître Marie-Laure Carat, géif elo versicht ginn, alles ze maachen, fir nach méi Schued ze evitéieren, esou de Produzent Thiltges.

Och d’Piratepartei huet zu dëser Faillite eng parlamentaresch Fro un de Kulturminister gestallt. Där Fro vum Deputéierte Marc Goergen no hätt d’Pault Thiltges Distributions Sàrl ronn 20 Milliounen Euro an de leschten 10 Joer vum Filmfong kritt. Dëst geet aus enger anerer parlamentarescher Fro vum Deputéierten ervir, an där Detailer zum Filmfong gestallt gefrot goufen. Ënner anerem wëll de Politiker vun de Pirate wëssen, wéi vill Suen d’Firma am ganze vum Staat kritt huet a wéi vill Paul Thiltges Distributions och schonn zeréckbezuelt huet. Och ass et d’Fro no de Rechter vun de Filmer, déi vun der Produktiounsfirma hiergestallt goufen.

Wéi den 100,7 mellt, waart d’Firma nach op ronn 1,7 Milliounen Euro vun engem italieenescher Partner. Ob dëst eleng awer de Grond fir d’Faillite ass, ass net kloer. Der Virgule no hunn déi finanziell Schwieregkeeten 2023 ugefaangen, wéi d’Bank Fortuna sech opgeléist huet. Hei hat d’Distributiounsfirma nämlech e Prêt opgeholl.

D’Lëtzebuerger Produktiounsfirma huet bei international renomméierte Filmer matgeschafft, haaptsächlech als Koproduzent. Dozou gehéiert de Film “Colonia” (2015) mam Daniel Brühl an Emma Watson, “Wolfwakers” (2020), deen als Animatiounsfilm bei den Oscaren nominéiert war, oder “Tel Aviv on Fire” (2018), dee bei enger Partie internationalen Filmfestivaler ausgezeechent gouf.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.