D’Decisioun vun der Faillite vu Paul Thiltges Distributions gouf de 6. Mäerz vum Handelsgeriicht prononcéiert. Aktuell géif ee mam Curateur zesummeschaffen, huet eis de Produzent Paul Thiltges op Nofro hin erkläert. Hien hat d’Firma 1993 gegrënnt. Finanziell, mä och mënschlech gesinn, géif vill um Spill stoen. Dofir wéilt hie sech zu dësem Zäitpunkt och net dozou an der Press äusseren. Zesummen mam Curateur, der Maître Marie-Laure Carat, géif elo versicht ginn, alles ze maachen, fir nach méi Schued ze evitéieren, esou de Produzent Thiltges.
Och d’Piratepartei huet zu dëser Faillite eng parlamentaresch Fro un de Kulturminister gestallt. Där Fro vum Deputéierte Marc Goergen no hätt d’Pault Thiltges Distributions Sàrl ronn 20 Milliounen Euro an de leschten 10 Joer vum Filmfong kritt. Dëst geet aus enger anerer parlamentarescher Fro vum Deputéierten ervir, an där Detailer zum Filmfong gestallt gefrot goufen. Ënner anerem wëll de Politiker vun de Pirate wëssen, wéi vill Suen d’Firma am ganze vum Staat kritt huet a wéi vill Paul Thiltges Distributions och schonn zeréckbezuelt huet. Och ass et d’Fro no de Rechter vun de Filmer, déi vun der Produktiounsfirma hiergestallt goufen.
Wéi den 100,7 mellt, waart d’Firma nach op ronn 1,7 Milliounen Euro vun engem italieenescher Partner. Ob dëst eleng awer de Grond fir d’Faillite ass, ass net kloer. Der Virgule no hunn déi finanziell Schwieregkeeten 2023 ugefaangen, wéi d’Bank Fortuna sech opgeléist huet. Hei hat d’Distributiounsfirma nämlech e Prêt opgeholl.
D’Lëtzebuerger Produktiounsfirma huet bei international renomméierte Filmer matgeschafft, haaptsächlech als Koproduzent. Dozou gehéiert de Film “Colonia” (2015) mam Daniel Brühl an Emma Watson, “Wolfwakers” (2020), deen als Animatiounsfilm bei den Oscaren nominéiert war, oder “Tel Aviv on Fire” (2018), dee bei enger Partie internationalen Filmfestivaler ausgezeechent gouf.