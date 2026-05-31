RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

VGalerie zu DiddelengD’Biller vun der däitscher Kënschtlerin Heike Simmer

Isabelle Gillen
An der VGalerie zu Diddeleng presentéiert d’Elena Valentiny den Ament Wierker vun der Kölner Kënschtlerin Heike Simmer. Et ass fir d‘éischt, dass d’Kënschtlerin zu Lëtzebuerg ausstellt.
Update: 31.05.2026 19:30
D’Biller vun der däitscher Kënschtlerin Heike Simmer
An der VGalerie zu Diddeleng presentéiert d’Elena Valentiny Wierker vun der Kölner Kënschtlerin Heike Simmer.

Et si spontan Kreatiounen, meeschtens aus Acryl a Kräid, déi d’Heike Simmer op eng dynamesch Aart an hirem Atelier zu Köln kreéiert an déi een elo an der VGalerie ze gesi kritt. D’Kënschtlerin schafft mat hirem ganze Kierper a placéiert d’Leinwand, bezéiungsweis d’Holz, op deene si hir Biller moolt, um Buedem. Si bréngt mat grousse Pinselstréch, Schicht fir Schicht, Faarf op den Ënnergrond. Esou entsti villschichteg Konschtwierker, déi spéider mat Kräid komplettéiert ginn.

Aus deem Grond schafft d’Kënschtlerin haaptsächlecht am Groussformat, ma rezent huet si awer och eng Technik geléiert, fir an hirem Stil op kleng Holzplacken ze molen. E puer vun dëse klenge Kreatioune sinn och an der Vgalerie ze fannen. En aner Neiegkeet, déi een hei fënnt, ass e Bild, wat mat Uelegfaarf amplaz Acryl gemoolt gouf.

Der Heike Simmer hir Biller si weder eng Momentopnam nach Realismus, ma stinn awer am Dialog zoueneen. Den Titel vun der Ausstellung, "Dialogue", soll sech op der Kënschtlerin hire Schafensprozess bezéien, erkläert d’Elena Valentiny.

"Den Titel bezitt sech am Fong op hire kreative Prozess, wéi si schafft, well am Fong all Schratt e bëssen zesummen hänkt mat dem nächsten an awer och iergendwéi mat dem virdrun, esou dass de ganzen Aarbechtsprozess an engem Dialog zesumme steet. (...) Och d’Biller u sech sti jo och iergendwéi an enger Bezéiung zoueneen.“

D’Ausstellung vun der Kënschtlerin Heike Simmer kann ee bis de 27. Juni an d’vGalerie op Diddeleng kucke goen.

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der Féitsch
37 Joer alen Automobilist stierft no Kollisioun mat Bam
Fotoen
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
40
Sonndesinterview: Gebridder Gutenkauf an den Ettelbrécker Basket
"Wichteg ass et, mat der Fra ofzeklären, wat ee wëlles huet"
Video
Fotoen
1
Gefaarte Chaos ass ausbliwwen
Dausende Leit hunn op der Brenner-Autobunn géint den Trafic demonstréiert
Aus dem CGDIS-Bulletin
Persoun blesséiert no Kollisioun tëscht Auto a Moto
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Datum fir 2027 steet scho fest
Gutt Ambiance um Usina Festival zu Diddeleng
Video
Fotoen
0
D'Squatfabrik zu Esch: Residenzprogramm an der Kulturfabrik
Dräi Kënschtler-Duoe schaffe fir jeeweils ee Mount an der Kufa un neie Wierker
Video
0
Jugendthemen am Theater – nach bis de 7. Juni
"@ano.astra47": Nei TNL-Produktioun weist, wat d'Jugend vun haut beweegt
Video
0
Nabucco
E spektakuläert Bünebild am Groussen Theater
Video
Theater spillen ouni Erfarung
E Sonndeg gëtt dat participatiivt Stéck "Antigone, Ismene und wir" gespillt
Audio
0
Kultfilm gëtt de 6. Juni am Passepartout gewisen
De Film "Roger" ass am Kader vum Kulturjoer 1995 entstanen
Video
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.