Hollywood éiert Film-IkonD'Marilyn Monroe wier haut 100 Joer al ginn

RTL mat AFP
E Méindeg wäert Hollywood ganz am Zeeche vum 100. Gebuertsdag vun der US-amerikanescher Schauspillerin stoen, déi 1962 mat just 36 Joer gestuerwe war.
Update: 01.06.2026 11:58
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 28: A view of atmosphere at the opening reception for "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" the Academy Museum of Motion Pictures on May 28, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
D'Ausstellung "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" am Academy Museum fir den 100. Gebuertsdag.
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Mat engem Ständchen, Rousen an engem Gebuertsdagskuch wëlle Fans e Méindeg zu Hollywood den 100. Gebuertsdag vun der Film-Ikon Marilyn Monroe feieren. Virun dem historesche Kino Chinese Theatre um Hollywood Boulevard, wou dem Monroe seng Hänn-Ofdréck veréiwegt sinn, soll e Méindeg "Happy Birthday" gesonge ginn, sou wéi d'Schauspillerin et deemools scho beim berüümte Gebuertsdag-Ständche fir den US-President John F. Kennedy am Joer 1962 gemaach hat.

Passend zum Gebuertsdag sollen 100 Rouse virun dee Kino geluecht ginn, deen zu bekanntste Symboler an Filmgeschicht vun Hollywood zielt. Schonn e Sonndeg gouf am Academy-Musee zu Los Angeles d'Ausstellung "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" opgemaach, an där d'Karriär vun der Filmlegend gewise gëtt. Ze gesi kritt een do ënner anerem och eng Rei legendär Filmkostümer, wéi zum Beispill dat rosat Kleed aus "Gentlemen Prefer Blondes" oder dat wäisst Kleed aus "The Seven Year Itch". De ganze Mount wäerten iwwerdeems déi bekanntste Filmer vum Marilyn Monroe gewise ginn.

Dresses worn by Marilyn Monroe are displayed during the Exhibition Preview for "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" osted by The Academy Museum at Academy Museum of Motion Pictures, in Los Angeles, on May 27, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
D'Ausstellung mat Filmkostümer vum Marilyn Monroe am Academy Museum zu Los Angeles.
© AFP

Zu Los Angeles hate sech e Samschdeg scho méi wéi Dausend Leit zesummefonnt, fir de Guinness Weltrekord vun der gréisster Versammlung vu Marilyn-Monroe-Kostümer ze briechen. Den ale Rekord vun 254 Persounen, deen am Joer 2020 an Australien opgestallt gouf, konnt dobäi labber getoppt ginn.

PALM SPRINGS, CALIFORNIA - MAY 30: Participants dressed as Marilyn Monroe gather during the Marilyn Monroe 100th birthday celebration on May 30, 2026 in Palm Springs, California. Palm Springs was aiming to break the Guinness World Records title of largest gathering ever of Marilyn Monroe look-alikes ahead of the famed actress’ 100th birthday on June 1st. Monroe visited the desert oasis city frequently as an escape from Hollywood along with numerous celebrities of her era. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Méi wéi 1.000 Leit hu sech e Samschdeg zu Palm Springs versammelt, fir e Weltrekord opzestellen.
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

D'Marilyn Monroe war 1962 am Alter vun nëmme 36 Joer wéinst enger Iwwerdosis u Medikamenter an hirem Haus zu Brentwood bei Los Angeles gestuerwen.

