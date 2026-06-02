RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Police sicht no ZeienFalsche "Keefer" mécht falsch "Iwwerweisung" - Auto gouf awer ni bezuelt

RTL Lëtzebuerg
Den 13. Dezember 2025 koum et zu Boufer zu engem Tëschefall, bei deem d'Affer ni seng Sue fir de "verkaaften" Auto krut.
Update: 02.06.2026 13:24
© Police / RTL Grafik

An hirem Bulletin schwätzt d'Police am Fall vu Boufer vu "Vertrauensbroch". Hiren Informatiounen no hat sech de presuméierten Täter als Mataarbechter vun enger Garage ausginn, deen d'Auto vum Affer wollt kafen. Wärend der Ofwécklung vun dësem Kaf huet de gesichte Mann dem Affer dann och e Bild gewisen, datt sollt beweisen, datt hien d'Suen iwwerwisen huet. D'Geld ass awer ni beim Affer ukomm.

An deem Zesummenhang sicht d'Police elo no der Persoun, déi op der Foto, déi si matgeschéckt hunn, ze gesinn ass.

All d'Informatioune si fir d'Police vu Miersch ënnert dem (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail op police.mersch@police.etat.lu.

© Police

Méi rezent, fir genee ze sinn dëse Méindeg an Dënschdeg huet d'Police dann nach gemellt, datt Saachen aus Autoe geklaut goufen. Eng Kéier war dat de Fall zu Bouneweg, wéi déi Onéierlech d'Fënster vum Gefier ageschloen hunn an e Laptop an e Kuerf geklaut hunn. Um Verluerekascht war zwar d'Fënster och ageschloe ginn, d'Police präziséiert awer net, ob eppes geklaut gouf. Präventiv Rotschléi, wéi ee sech dogéint schütze kann, fënnt ee bei der Police.

Am meeschte gelies
Reunioun vu Prolek mat der Landwirtschaftsministesch
Regierung wëll vermëttelen, betraffe Bauere wëlle kee Boykott vun EKABE-Produiten
Video
Audio
Fotoen
26
Barrage am Futtball
No 14 Eelefmeteren: Walfer huet de längeren Otem a schéckt Kanech an d'Éierepromotioun
Audio
Fotoen
8
Bei groussherzoglecher Visitt
Policeschoul offiziell an "École de Police Grand-Duc Guillaume" ëmbenannt
Fotoen
Däitlech Wierder vu Gewerkschaftsfront am Kader vun der Tripartite
Net mat Sozialofbau, mee mat sozialem Zesummenhalt op Erausfuerderunge reagéieren
Audio
15
FEDAMO-President Philippe Mersch am RTL-Interview
Auto-Occasiounsfestival: "De Client ass interesséiert, wann d'Offer diversifiéiert ass"
Video
5
Weider News
Livestream géint 18 Auer
Pressekonferenz mam Premier Luc Frieden no der éischter Tripartite-Ronn am Nomëtteg
Video
Gréisser Waasserfuite
Aktuell gëtt et Problemer mat der Waasserversuergung an der Rue Michel Thilges zu Wolz
Net just op d'Economie
Statec gesäit däitlech Auswierkunge vun der Kris op d'Staatsfinanzen
Audio
Fotoen
3
Wéinst der Meteo
De LASEP-Spillcross zu Biissen vun haut gëtt annuléiert
Deier Vakanz duerch Cyberkrimineller
Wéi eng Hotel-Reservatioun zur Fal ka ginn
7
Meteolux warnt
Donnerwiederen, Knëppelsteng a Wandvitesse bis 70 km/h méiglech
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.