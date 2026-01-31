Dës Woch am “Passepartout” weise mir Iech dräi Expoen. Mir waren am Weltkulturierwe Völklinger Hütte, fir eis d’Phenomen vun der Rëntgestralung unzekucken. Am Musée Dräi Eechele geet et ëm de “Luxemburger Bundeskontingent” an an der Villa Vauban heescht et fir eng drëtte Kéier “Bienvenue à la Villa”.
An eiser Studio-Story mécht de Kënschtler Gilles Pegel eis d’Diere vu sengem Atelier op.
“Passepartout": all Samschden um 19 Auer op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu, ma och am Replay an op RTL Play!