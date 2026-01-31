RTL TodayRTL Today
"Passepartout" um SamschdegowendDräi Expoen an eng nei Studio-Story

Sophie Becker
D'Kultur-Emissioun op der Tëlee, mam Zil, d'Villsäitegkeet vun der Lëtzebuerger Kulturzeen ze presentéieren, ze vermëttelen an z'encadréieren.
Update: 31.01.2026 19:08
Passepartout vum 31. Januar
Dës Woch am “Passepartout” weise mir Iech dräi Expoen.

Dës Woch am “Passepartout” weise mir Iech dräi Expoen. Mir waren am Weltkulturierwe Völklinger Hütte, fir eis d’Phenomen vun der Rëntgestralung unzekucken. Am Musée Dräi Eechele geet et ëm de “Luxemburger Bundeskontingent” an an der Villa Vauban heescht et fir eng drëtte Kéier “Bienvenue à la Villa”.

An eiser Studio-Story mécht de Kënschtler Gilles Pegel eis d’Diere vu sengem Atelier op.

“Passepartout": all Samschden um 19 Auer op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu, ma och am Replay an op RTL Play!

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.