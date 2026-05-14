RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nummer 488En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch

RTL Lëtzebuerg
All Woch presentéiere mir Iech e frëscht Rätsel - donneschdes online op RTL.lu.
Update: 14.05.2026 10:00
© RTL

Loscht op en neit Online-Kräizwuerträtsel (KWR) integral op Lëtzebuergesch? Voilà!

Dir wëllt d'Rätsel maachen? Klickt hei an Dir gesitt et grouss um Computer, Smartphone, Tablet ...".

Zesumme mam Linguist Jérôme Lulling hat RTL Iech am Summer 2016 4 Woche laang ëmmer donneschdes e KWR proposéiert, dat Dir gemittlech op Ärem Smartphone, Tablet oder Laptop léise konnt. Dat ass esou gutt ukomm gewiescht, datt mir weidergefuer sinn. Test Äert Wëssen a Beräicher wéi Kultur, Sport, Politik, Geschicht, Theologie, Geographie oder Philosophie. Mä och Froen iwwert eis Sprooch gëllt et ze léisen.

Dat alleréischt Kräizwuerträtsel gouf iwwregens 1913 an der amerikanescher Zeitung New York World publizéiert. 1969 huet dunn de Maître Capello déi éischt "Mots fléchés" (Schwederätsel) op Franséisch erausbruecht. An zënter 2016 gëtt et da lo och komplett Online-Kräizwuerträtsel op Lëtzebuergesch - elo online an op Pabeier :-)

Mir wënschen alle Leit dobaussen, déi matspillen, vill Spaass!

Merci soe mer dem Linguist Jérôme Lulling, deen et mat senger Wierder-Datebank méiglech gemaach huet, datt dës Online-Kräizwuerträtselen entwéckelt konnte ginn.

Am meeschte gelies
Streck tëscht Iechternacherbréck a Bollenduerf nees op
2 liicht Blesséierter bei Groussbrand an Handwierkerzenter OT Weilerbach
Video
Still an Dëscher an d'Musel geheit
Zu Réimech gouf e Passagéierschëff vandaliséiert
Fotoen
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
11
Verdacht op Noro-Virus
1.700 Persounen op Croisièresschëff zu Bordeaux a Quarantän, nodeem Persoun gestuerwen ass
Héich Depensë bei der Gesondheetskeess
Bei de Krankeschäiner klammen d'Käschten am meeschten
Audio
50
Weider News
De Loïc Juchem ass prett fir d'ESC-Spezialemissioun live vu Wien.
Radio-Sendung live vu Wien
Packt d’Eva Marija et an déi grouss Finall?
Video
Fotoen
LIVE
Concours fir Latinisten
Lëtzebuerger Schüler mat Succès beim internationalen "Cicero-Concours" an Italien
D'Victoria Swarovski moderéiert den Eurovision Song Contest 2026
ESC-Hosts freeë sech op déi zweet Halleffinall
"Et si fantastesch Acts an eng 'Unbelievable Show'"
Video
Waffen a Munitioun dierfen net no der bekannter Comicfigur benannt ginn
EU-Geriicht zu Lëtzebuerg decidéiert
Polnesche Waffeproduzent dierf seng Produiten net "Obelix" nennen
0
D'Eva Marija bei den éischte Prouwen zu Wien
Packt et Lëtzebuerg an d’Finall vum ESC?
“Iwwerraschunge gëtt et souwisou ëmmer”
Video
Fotoen
2
"Europe - la Bataille des sièges"
Eng Kombi aus Interviewen, Archivbiller, Jazzmusek an der Architektur vun den europäeschen Institutiounen
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.