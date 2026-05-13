RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ItalienBrasilianesch Nonn erdronk bei Rettungsaktioun viru Sizilien

RTL Lëtzebuerg
Eng brasilianesch Nonn ass ëm d’Liewe komm, wéi si probéiert huet, zwou Schwësteren aus dem Mier ze retten.
Update: 13.05.2026 19:10
© Vatican News Social

Déi 44 Joer al Nadir Santos da Silva ass un der Küst vu Vaccarizzo an d’Waasser geroden.

Déi véier Nonnen haten den Dag um Mier verbruecht, wéi sech op eemol en Deel vum Bord geléist huet. Staark Wellen hunn d’Fraen an d'oppent Mier gezunn. D’Nadir Santos da Silva an eng aner Nonn sinn direkt an d’Waasser gesprongen, fir déi aner ze retten. Eng vun hinnen huet et zeréck gepackt, mee déi brasilianesch Nonn ass ënnergaangen. Rettungsequippen hu si méi spéit vu sech erëmbruecht, mee si konnt net méi gerett ginn.

D’Par zu San Giovanni La Punta huet si als engagéiert a ganz hëllefsbereet Uerdensfra gewierdegt.

Am meeschte gelies
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Koume fir Kontroll an d'Spidol
Policeauto huet sech bei Accident um Belair iwwerschloen
Europe's most wanted fugitives
Abdullah Khodor gëtt nach ëmmer vu Lëtzebuerg gesicht
Rassemblement vu Gewerkschaftsunioun
"Mir si verhandlungsbereet, mee loossen eis net virféieren"
Video
Audio
Fotoen
41
Héich Depensë bei der Gesondheetskeess
Bei de Krankeschäiner klammen d'Käschten am meeschten
Audio
50
Weider News
Den Handwierkerzenter OT Weilerbach zu Bollenduerf huet den 13. Mee 2026 gebrannt.
Streck tëscht Iechternacherbréck a Bollenduerf gespaart
Groussbrand an Handwierkerzenter OT Weilerbach
Video
Philippinnen
Ëmstriddenen Ex-Policechef am Viséier: Senat no Schëss am Lockdown
Milka beim Fuddelen erwëscht
Riichter reprochéieren US-Schockela-Produzent, Konsumente bewosst ze täuschen
Iran, Douanestaxen an Taiwan wuel op der Agenda
Den Donald Trump ass fir seng Visitt a China ukomm
Video
3
D'Croisièresschëff "Ambition" am Hafe vu Bordeaux.
Verdacht op Noro-Virus
1.700 Persounen op Croisièresschëff zu Bordeaux a Quarantän, nodeem Persoun gestuerwen ass
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
Hëlleft Fraen, sech an der Politik anzebréngen
Jugendkarlspreis fir estnesche Projet fir Fraerechter
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.