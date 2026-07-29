Eng Piscine, een Zeebra, Beien, eng grouss Trauerweid an de Bësch direkt niewendrun. Bei de Mailliets zu Keespelt am Gaart huet ee Plaz an eppes ze kucken. Ma et ass virun allem de Fait, datt do keen een Zonk steet, fir de Gaart vun den Noperen hiren ze trennen, dee besonnesch ass.
“Mir hu mat véier Noperen esou decidéiert. An dat klappt ganz gutt esou. Mir si frou, keng Grenzen hei ze hunn”, sou d'Miriam Mailliet. Zesummen hunn d'Noperen also ee grousse Gaart, an deem een ouni Probleem e klenge Futtballsmatch kéint spillen.
Eenzegaarteg Owender mat Live-Bands an aussergewéinleche Privatgäert am Land: vum 28. Juli bis den 31. Juli stelle mir an der Serie "Rock am Gaart" eise Magazin-Studio a véier ausgewielte Gäert op, a sende vun do aus live, allkéiers direkt nom Journal op der Tëlee.