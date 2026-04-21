7 Prioritéiten, 33 Objektiver an 99 Mesuren zielt de Plang, dee virun engem Joer annoncéiert a wéi gesot en Dënschdeg virgestallt gouf. D’Accessibilitéit zur Kultur, d’Promotioun vun der Offer a Kommunikatioun mee och d’Participatioun um kulturelle Liewen zu Lëtzebuerg sinn déi grouss Pilieren, un deene geschafft gouf. Konkret Mesurë sinn zum Beispill d’Weiderentwécklung an d’strukturell Verbesserung vum Kulturpass oder och nach den Ausbau vum Internetsite culture.lu, deen an Zukunft als digital Ulafstell fir alles wat Kultur betrëfft, soll funktionéieren. D’budgetär Enveloppe fir déi nächst 5 Joer läit bei 13,5 Milliounen Euro fir den nationalen Aktiounsplang kënnen ëmzesetzen.
