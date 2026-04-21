7 Prioritéiten, 33 Objektiver an 99 MesurenMinister Eric Thill presentéiert nationalen Aktiounsplang "Zougang zur Kultur"

Claudia Kollwelter
"D'Barrièren ofbauen an d'Dieren zur Kultur fir jiddereen opmaachen", esou eng vun de Prioritéite vum nationalen Aktiounsplang, deen den zoustännege Minister Thill en Dënschdeg presentéiert huet.
Update: 21.04.2026 12:13
© Tom Zeimet / RTL
7 Prioritéiten, 33 Objektiver an 99 Mesuren zielt de Plang, dee virun engem Joer annoncéiert a wéi gesot en Dënschdeg virgestallt gouf. D’Accessibilitéit zur Kultur, d’Promotioun vun der Offer a Kommunikatioun mee och d’Participatioun um kulturelle Liewen zu Lëtzebuerg sinn déi grouss Pilieren, un deene geschafft gouf. Konkret Mesurë sinn zum Beispill d’Weiderentwécklung an d’strukturell Verbesserung vum Kulturpass oder och nach den Ausbau vum Internetsite culture.lu, deen an Zukunft als digital Ulafstell fir alles wat Kultur betrëfft, soll funktionéieren. D’budgetär Enveloppe fir déi nächst 5 Joer läit bei 13,5 Milliounen Euro fir den nationalen Aktiounsplang kënnen ëmzesetzen.

Méi Detailer zum nationalen Aktiounsplang “Zougang zur Kultur” fannt Dir hei.

Liest den offizielle Pressecommuniqué vum Kulturministère

Am meeschte gelies
Keen Impakt op Päischtcroisière
MSC Euribia war bis e Samschdeg an der Strooss vun Hormus blockéiert
16
Méi Personal bei der Police
144 nei Memberen assermentéiert ginn
Fotoen
7
CNN-Recherchen decken en donkelt Netzwierk op
Notzer deelen am Internet Tipps fir ze vergewaltegen
Ukrain
Europol huet 45 deportéiert Kanner lokaliséiert
1
105 Joer
De BD-Kënschtler a Schrëftsteller Pe'l Schlechter huet Gebuertsdag
Video
7
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
105 Joer
De BD-Kënschtler a Schrëftsteller Pe'l Schlechter huet Gebuertsdag
Video
7
Film vun der Woch
"Hoppers" vum Daniel Chong
Video
Luxcon 2026
Lynn Schockmel feiert Retour mat imposanter Bodypainting-Kreatioun mam Pol Clement
Fotoen
D'Famill am Tounstudio fir weider Opnamen.
Lauschteren, léieren, laachen
Braddel Babbel: Lëtzebuergesch fir déi Kleng
Video
Erfarungen aus éischter Hand
"Les naufragés": Humor iwwer den Alldag als Frontalier zu Lëtzebuerg
Video
D'Nathalie Baye, fotograféiert zu Paräis am November 2024.
Zanter leschtem Summer schwéier krank
Franséisch Schauspillerin Nathalie Baye am Alter vu 77 Joer gestuerwen
