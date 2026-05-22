10. Editioun vu Lëtz’ArlesNi gewise Biller vum Edward Steichen op der 57. Editioun vun de Recontres d’Arles

Sophie Becker
Mëtt Mee war am Nationalmusée d’Pressekonferenz vu Lëtz’Arles. D’Associatioun, déi zanter 2016 all Joer d’Fotografie mam Luxembourg Photography Award éiert, feiert dëst Joer hiren 10. Jubiläum.
Update: 22.05.2026 19:20

Op de Rencontres d’Arles am Juli weise si zwou Ausstellungen iwwer d’Aarbechte vum wuel bekanntste Lëtzebuerger Fotograf Edward Steichen.

Fir déi 10. Editioun vu Lëtz’Arles hu sech d’Organisateuren e ganz besonnescht Thema erausgesicht. Zwou Expoen iwwer Aarbechte vum Lëtzebuerger Fotograf Edward Steichen sollen dëst Joer zu Arles gewise ginn. An dat net wéi déi Jore virdrun an der Chapelle de la Charité, mee an der Mécanique Générale vun der LUMA.

Fir déi zwou Ausstellunge stinn Themen am Fokus, déi am Rapport zu der Natur stinn. An der Fotoserie La Nature d’Edward Steichen gi Biller a Videomaterial vum Edward Steichen ausgestallt, déi virdrun nach ni gewise goufen an deelweis extra aus den USA ageflu goufen.  

Dat zäitgenëssescht Géigestéck zu der Expo vum Edward Steichen mécht déi amerikanesch Fotografin Lisa Oppenheim. Si gräift eng al Technik vum Steichen op a beaarbecht d’Biller vun de Blummen da mat kënschtlecher Intelligenz.

Mat "La nature de Steichen" wéi och "Monsieur Steichen" weist Lëtz’Arles also dëst Joer an hiren zwou Ausstellunge souwuel e Bléck zréck an d’Vergaangenheet, wéi och an d’Zukunft. D’Natur als sensibelt Thema integréiert sech net nëmme perfekt an d’Aarbecht vum Edward Steichen, ma och an d’Fotografie vum Lisa Oppenheim.

Weider Infoe fannt dir hei.

