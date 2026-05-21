RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CBS setzt Emissioun ofLescht "Late Show" mam Stephen Colbert en Donneschdeg den Owend

RTL Lëtzebuerg
Méi wéi 10 Joer laang huet de Stephen Colbert déi beléift "Late Show" moderéiert. En Donneschdeg den Owend ass déi lescht Emissioun. Gëtt d'Sendung aus politesche Grënn ofgesat?
Update: 21.05.2026 16:54
Dem Stephen Colbert seng "Late Show" gëtt ofgesat
Dem Stephen Colbert seng "Late Show" gëtt ofgesat
© VALERIE MACON/AFP

Bal 33 Joer laang ass d'"Late Show" zu New York vu CBS produzéiert ginn. Souwuel de Stephen Colbert, wéi och säi Virgänger David Letterman geheien dem Sender vir, dem Donald Trump wëllen e Gefalen ze maachen, andeems de Programm ëmgestallt gëtt. Den Trump-Kritiker war ëmmer rëm vum US-President verbal attackéiert ginn.

Moderatore vun anere Late-Night-Showe wéi den Jimmy Kimmel an den Jimmy Fallon wëllen en Donneschdeg den Owend hir eegen Emissiounen aussetzen, fir sech solidaresch ze weise mam Colbert. Sou vill wéi méiglech Leit sollen déi lescht "Late Show" kucken. Wat genee geplangt ass fir déi final Emissioun, ass streng geheim. A leschter Zäit hat de Stephen Colbert nach emol grouss opgefuer mat Gäscht wéi Barack Obama, Steven Spielberg oder Bruce Springsteen.

CBS hunn hire Schratt als "reng finanziell Decisioun" justifiéiert. De Genre vun der "Late Night" géif net méi genuch Geld abréngen. Allerdéngs ass d'Decisioun ausgerechent an deem Moment geholl ginn, wéi Paramount d'Zoustëmmung vun der Administratioun Trump gebraucht huet, fir mat Skydance Media kënnen ze fusionéieren. Donieft huet de Chef vun den US-amerikanesche Kommunikatiounsautoritéiten Emissiounen an hir Moderatore kritiséiert, wéi nach kee vu senge Virgänger.

Fir den Dag no senger leschter "Late Show" huet de Stephen Colbert scho wichteg Pläng. D'Hochzäit vu sengem Brudder. Wéi den 62 Joer ale Moderator sech duerno berufflech orientéiere wäert, léisst hien nach op. Hie kéint sech Comedy virstellen oder en neie Podcast. Fir d'éischt schafft hie mol nach um Dréibuch vun engem neie "Lord of the Rings"-Film mat. Méi Suerge mécht hie sech dogéint ëm d'Zukunft vun de Mataarbechter vun der Show.

D'New York Times schreift zur leschter Emissioun vum Colbert: "Mir verléieren net nëmmen de Stephen Colbert, mee och eng Institutioun." Den Donald Trump huet iwwerdeems gesot, hie géif sech no der Sendung zum Enn vun der "Late Show" äusseren.

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
5
Keng Spuer vun den Elteren
Zwee kleng Kanner aus Frankräich op der Strooss a Portugal fonnt
Invité vun der Redaktioun (21. Mee) - Nadine Braconnier
"D'Leit kenne mech als Persoun an net just als Fra vum Michel Wolter"
Video
Audio
34
Dëse Sonndeg op Vox ze gesinn
"Kitchen Impossible" war zu Lëtzebuerg am Louis Linster sengem Stäre-Restaurant
1
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
Weider News
Fréiere Block vun der BGL BNP Paribas
Den neie Quartier Kennedy Park - eng urban Entwécklung um Kierchbierg
Video
Fotoen
1
Aussergewéinlech Sportaart
Den neie Weltmeeschter am "Ënnerwaasser-Schach" kënnt aus Litauen
Video
Serie "Hashtag History"
De Beetebuerger Park feiert e ronne Gebuertsdag
Video
6
Opruff fir 3. Staffel vun "derwäert"
Hutt och Dir e klenge Schatz doheem?
Fit am Alter
Wéi de GERO-Projet Flux2 Chutten am Alter verhënnere wëll
Video
Fotoen
Tëscht Héichhaiser um Kierchbierg
Op Slackline 68 Meter iwwer de Leefer vum Marathon balancéiert
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.