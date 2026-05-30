Vu staarke Jugendtheemen am Theater, der Squatfabrik zu Esch, bis hin zu engem Lëtzebuerger Kultfilm an eng weltbekannten Oper. Mir huelen Iech mat an déi spektakulär Inzenéierung vum Verdi senger Oper "Nabucco" am Groussen Theater. Mir ginn an d'Squatfabrik op Esch, wou zwou Kënschtlerinnen aktuell zesummen an enger Residenz schaffen. Am TNL geet et ëm Theater vun a fir Jugendlecher, mat Themen, déi si wierklech beweegen. An d'Realisatrice Geneviève Mersch schwätzt mat eis iwwer hire Kultfilm Roger aus dem Joer 1995.