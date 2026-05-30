De Film "Roger" ass am Kader vum Kulturjoer 1995 entstanen a weist e Portrait vun engem Mann, deen um Rand vun der Lëtzebuerger Gesellschaft lieft. E Mann mat villen, deels total géigesätzleche Facetten. De Film mat Kultstatus ass deemools och op internationale Filmfestivalle gelaf.
D'Realisatrice Geneviève Mersch gëtt e puer Erklärungen zum Film, well de 6. Juni kann een de Kuerzfilm am Kader vum Passepartout gesinn. Mat der neier Rubrik "Kuerz a knackeg" gëtt all Woch e Lëtzebuerger Kuerzfilm gewisen.