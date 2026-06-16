RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LSC Enn Januar 2027 an der RockhalParticipatioun vu Lëtzebuerg beim ESC ass fir 3 Joer geséchert

RTL Lëtzebuerg
Zënter dem Retour beim ESC am Joer 2024 huet Lëtzebuerg seng Plaz um gréisste Live-Museksevent op der Welt erëmfonnt. Bis 2029 ass d'Lëtzebuerger Participatioun elo mol sécher.
Update: 16.06.2026 15:00

Déi Lëtzebuerger Regierung huet decidéiert, d'Participatioun vum Grand-Duché um Eurovision Song Contest fir déi nächst dräi Editiounen ze sécheren. (Bis ewell gouf et jo ëmmer just en Accord fir dat Joer drop) . Dëst ass e wichtege Schratt, well et déi néideg Visibilitéit a Stabilitéit fir den ESC garantéiert an déi musikalesch Presenz vu Lëtzebuerg an Europa stäerkt.

Zënter dem Retour beim ESC am Joer 2024 huet Lëtzebuerg seng Plaz um gréisste Live-Museksevent op der Welt erëmfonnt, dat mat wäit méi wéi 130 Milliounen Zuschauer. RTL Lëtzebuerg well dës Dynamik bäibehalen a weiderhin musikalesch Projeten an d'Course schécken, déi fir Kreativitéit, Diversitéit an Zesummenhalt stinn a Lëtzebuerg iwwert d'Grenzen eraus méi visibel mécht.

An deem Kontext steet dann och schonn den Datum fir den nächste Luxembourg Song Contest (LSC), deen wéi ëmmer am Virfeld vum ESCH organsiéiert gëtt, fir den Artist oder d'Artiste fir de Eurovision Song Contest 2027 ze designéieren. Rendez-vous heivir ass den 30. Januar 2027, dat nees an der Rockhal zu Esch-Belval. Hei fält dann d'Decisioun, wie Lëtzebuerg a Bulgarien vertrëtt.

Detailer iwwert den Oflaf an d'Organisatioun vun der nächster Editioun an och iwwert den Appel à candidature fir Kënschtlerinnen a Kënschtler déi wëllen dobäi sinn, wäerten am Juli kommunizéiert ginn.

Hei den offizielle Communiqué op Franséisch!
Hei den offizieller Communiqué op Englesch!

Am meeschte gelies
No e sëllege Perquisitiounen
Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch wiert sech géint Reprochen
US-Arméi
Kampffliger vum Typ B-52 a Kalifornien erofgefall - aacht Doudeger
Video
Public Viewing zu Ettelbréck
Kapverdianesch Supportere feiere sensationelle Remis géint Spuenien
Video
Fotoen
10
Hofmarschallin Baillie an der Chamber
D‘Maison du Grand-Duc organiséiert sech nei
Audio
4
Nei Fluchgesellschaft um Findel
Etihad flitt véier Mol d'Woch op Abu Dhabi
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Die britische Rocklegende Bonnie Tyler ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Die 75-jährige Sängerin sei "nicht mehr im Koma, aber weiterhin sehr schwer krank und auf der Intensivstation" in Portugal, teilten Tylers Team und Familie mit.
A Portugal noutoperéiert
Brittesch Sängerin Bonnie Tyler nees aus dem kënschtleche Koma erwächt
Xavier Bettel bestätegt
Paulette Lenert soll Kommissär fir d'Weltausstellung 2030 zu Riad ginn
Gouf als "Kate Tanner" an der Serie "Alf" weltbekannt
D'amerikanesch Schauspillerin Anne Schedeen ass am Alter vu 77 Joer gestuerwen
A Brasilien
US-Sänger Oliver Tree bei Helikopter-Accident ëm d'Liewe komm
Optrëtt vun der russescher Soprano Anna Netrebko
E Concert, deen op schaarf Kritik stéisst wéinst dem Krich an der Ukrain
Audio
Kuerz a Knackeg
"Glimmen" vum Ken Rischard
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.