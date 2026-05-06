RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

An der NationalbibliothéikPräis fir d'Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch goung un d'Jackie Messerich a Wikimedia

Dany Rasqué
An der Nationalbibliothéik goufen en Dënschdeg den Owend d'Kaweechelcher iwwerreecht. Dat ass den Nationale Präis fir d'Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch.
Update: 06.05.2026 07:12
© Gilles Kayser

Déi alleréischte Kéier war dëse Präis fir de Lex Roth an den Alain Atten an et wier schwiereg gewiescht, Successeure fir si ze fannen, esou de Kulturminister Eric Thill. Mam Jackie Messerich a mat Wikimedia wier et der Jury awer gelongen.

D'Jackie Messerich gëtt zënter méi wéi 30 Joer Lëtzebuergeschcoursen, huet didaktescht Material ausgeschafft, ass fréier Presidentin vun der "Moien" asbl a beschäftegt sech mat der Fro, wéi eng Roll dat Lëtzebuergescht fir den Zesummenhalt vun enger multikultureller a méisproocheger Gesellschaft soll spillen.

Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch / Rep. Dany Rasqué

Wéi si gewuer gouf, datt si den nationale Präis fir d'Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch géif kréien, hätt si am Léifsten de Kopplabunz geschloe, sot si op der Präisiwwerreechung an huet präziséiert, datt Kopplabunz hiert Liblingswuert ass. "Kaweechelchen" ass Ëmfroen no d'Liblingswuert vun de Leit, déi Lëtzebuergesch léieren an dofir kréien d'Laureaten och eng Skulptur a Form vun deem flénke klengen Déier.
An den 90er Jore wier verzweiwelt no Leit gesicht ginn, déi Lëtzebuergesch géifen enseignéieren, esou d'Jackie Messerich, déi sech doropshi gemellt huet.

D'Jacky Messerich kritt dëse Präis fir 2025. Fir 2026 geet et u Wikimedia. D'Associatioun promouvéiert d'Verdeelen an de Gebrauch vu fräien edukative Contenuen a Wëssen a steet hanner Wikipedia Lëtzebuerg. 13 Millioune Wierder ginn et am Lëtzebuergesche Wikipedia an iwwer 67.000 Artikelen. Nei Technologie sinn do keng Konkurrenz, esou de Pierre Reding, de Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch.

De Kulturminister Eric Thill war houfreg kënnen de Laureaten d'Skulptur vum Kaweechelchen z'iwwerreechen. Donieft gëtt et awer och e Präisgeld vu 5.000 Euro. D'Präisiwwerreechung gouf och musikalesch encadréiert an zwar vum "Sixor" engem jonke Museker, deen op Lëtzebuergesch gerappt huet. Entwécklungen, déi an den Ae vum Kulturminister Eric Thill just méiglech sinn, well Leit sech iwwer Joren oder Joerzéngte fir d'Lëtzebuerger Sprooch agesat hunn.

"Leit, déi gefuerscht hunn, déi dokumentéiert hunn, déi vermëttelt hunn a virun allem och verdeedegt hunn. De Lex Roth an den Alain Atten gehéiere ganz kloer zu dëse Leit. Hiren Engagement huet dozou bäigedroe, datt eis Sprooch, d'Lëtzebuerger Sprooch haut déi Plaz huet, déi se verdéngt an och déi Perspektiven, déi se brauch. Si hunn net nëmmen eng wichteg Aarbecht geleescht, si hu virun allem Fundamenter geluecht. Fundamenter op deenen haut eng nei Generatioun kann opbauen."

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
93
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Audio
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Zweete Prozessdag
Haapt-Sculpteur seet aus, en hätt virun de Risike vum Emplacement vun der Skulptur gewarnt
Video
Audio
"Wien, wann net d’LSAP, muss d'Aarbecht als Prioritéit hunn"
LSAP fuerdert 200 Euro méi Mindestloun, eng 6. Congéswoch an eng 38-Stonnen-Woch
Audio
69
Weider News
D'Sarah Connor wärend engem Concert de 14. Mäerz 2026 zu Berlin.
Gewannt e Meet & Greet
Sarah Connor kënnt en Donneschdeg an d’Rockhal
Vu lénks no riets: de Ronnie Wood, de Mick Jagger an de Keith Richards bei der Annonce vum neien Album de 5. Mee 2026 zu New York.
Kënnt den 10. Juli eraus
"Foreign Tongues": The Rolling Stones annoncéieren neien Album
An der Nationalbibliothéik
Kulturminister iwwerreecht Präis fir Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch
1
Nei Saison an der Philharmonie
Nei Gesiichter, al Bekannter an d'Plattform "Heemspill" fir Lëtzebuerger Museker
Fotoen
Denkmalschutz
D'Plënner-Aktioun vun der Wandmille beim CHL ass amgaangen
Fotoen
6
Am Kapuzinertheater
"The Land We Shared" vum Larisa Faber
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.