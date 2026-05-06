D’Sarah Connor kënnt de 7. Mee an d’Rockhal. Am Virfeld vum Concert huet si sech Zäit fir en Interview geholl an dobäi och verroden, wat si mat Lëtzebuerg verbënnt.
Update: 06.05.2026 08:41
D'Sarah Connor wärend engem Concert de 14. Mäerz 2026 zu Berlin.
© CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Was ich mit Luxemburg verbinde, dass es ein kleines, aber starkes Land ist, in dem man mehrere Sprachen spricht“, seet déi däitsch Sängerin. Lëtzebuerg wier fir si och mat Europa verbonnen.

Hir lescht Tour war fir si eng nei Erausfuerderung: “Ich habe zum ersten Mal so eine große und lange Tournee gespielt […] über drei Stunden jeden Abend.

Mat der Musek Messagë verbreeden

Besonnesch wichteg ass fir si de Song “Vincent“. Virop war e ganz perséinlech gemengt, haut huet en eng méi grouss Bedeitung:

“Heute ist dieser Song so groß […] dass ich auf dieses Lied wirklich sehr stolz bin.“

De Song huet an Däitschland, Éisträich an der Schwäiz vill Diskussiounen ausgeléist an eng wichteg Roll fir d’LGBTQ-Communautéit gespillt.

Inspiratioun fënnt d'Sarah Connor virun allem an der Natur.

“Die Natur inspiriert mich immer […] das Meer und der Wald.“

Op d’Fro, wat fir ee Message se mat der Musek un d’Fans wëll viruginn, seet d’Sarah Connor:

Lass dich nie abbringen […] wenn dein Instinkt dir sagt, dass dieser Weg der richtige ist, dann musst du diesem Weg folgen.

Meet & Greet ze gewannen

Nieft dem Concert gëtt et fir d’Fans nach eng extra Chance. RTL verspillt e Meet & Greet mat der Sängerin, fir de Concert en Donneschdeg 7. Mee an der Rockhal. De Concert gëtt organiséiert vum Atelier.

Um Radio verspille mir e Meet & Greet

Mir hunn d'Sarah Connor gefrot, ob si scho mam Michael Jackson op der Bün stoung. Stëmmt dat? Oder stëmmt dat net? Wann Dir mengt datt et stëmmt da schéckt RTL 1 op de 62468 fir 50 Cent de Message. Wann Dir der Meenung sidd, dat wier net richteg, dann RTL 2 op de 62468 fir 50 Cent de Message.

Aus all de richtegen Äntwerte gëtt de Gewënner e Mëttwoch géint 18:15 Auer ermëttelt.

