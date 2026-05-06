RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kënnt den 10. Juli eraus"Foreign Tongues": The Rolling Stones annoncéieren neien Album

RTL mat AFP
Bal dräi Joer nom Succès vun "Hackney Diamonds" hunn d'Rolling Stones en Dënschdeg hiren neien Album "Foreign Tongues" ugekënnegt, deen den 10. Juli erauskomme soll.
Update: 06.05.2026 07:46
Vu lénks no riets: de Ronnie Wood, de Mick Jagger an de Keith Richards bei der Annonce vum neien Album de 5. Mee 2026 zu New York.
Vu lénks no riets: de Ronnie Wood, de Mick Jagger an de Keith Richards bei der Annonce vum neien Album de 5. Mee 2026 zu New York.
© MICHAEL LOCCISANO/Getty Images via AFP

Déi brittesch Kultband The Rolling Stones huet en Dënschdeg ugekënnegt, dass si den 10. Juli en neien Album mam Titel "Foreign Tongues" erausbréngen. Mat dëser neier Plack komme se manner wéi dräi Joer no hirem erfollegräichen Album "Hackney Diamonds" nees zeréck.

Dëse war vu Kritiker gelueft ginn a stoung an den Charts vu ville Länner ganz uewen. No enger Paus vu bal zwanzeg Joer virun "Hackney Diamonds" kënnt dann elo schonn dee 25. Studioalbum vun der Band eraus.

Op "Foreign Tongues" ginn et och bekannte Museker, wéi de fréiere Beatles-Bassist Paul McCartney an de Sänger vun The Cure Robert Smith, als Gäscht ze héieren. Parallel zur Ukënnegung vum neien Album huet d'Band och eng nei Single mam Titel "In the Stars" verëffentlecht.

Op Instagram gouf e Video gewisen, wou de Sänger Mick Jagger an de Band-Matgrënner Keith Richards, béid 82 Joer al, zesumme mam Bassist Ronnie Wood (78) am Studio schaffen.

Am meeschte gelies
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
93
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Audio
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Zweete Prozessdag
Haapt-Sculpteur seet aus, en hätt virun de Risike vum Emplacement vun der Skulptur gewarnt
Video
Audio
"Wien, wann net d’LSAP, muss d'Aarbecht als Prioritéit hunn"
LSAP fuerdert 200 Euro méi Mindestloun, eng 6. Congéswoch an eng 38-Stonnen-Woch
Audio
69
Weider News
Nei Saison an der Philharmonie
Nei Gesiichter, al Bekannter an d'Plattform "Heemspill" fir Lëtzebuerger Museker
Fotoen
Am Takt
Superdrive & Vagabond Kings
Audio
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1995: Amazon, Windows 95 & Toy Story
Audio
Am Takt
Nei Musek vum Irem, Rapson an The Disliked
Audio
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1985: Titanic, Live Aid & Boris Becker
Audio
Am Takt
Mam Maale Gars, Next Deed, Carisa Dias an iwwert scene.lu
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.