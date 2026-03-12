RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LuxFilmFest"Quickies" fir 12 villverspriechend Talenter

Isabelle Gillen
Déi sougenannte “Quickies” sinn eng Initiativ, déi vun der Associatioun Filmreakter an d’Liewe geruff ginn ass an elo an déi drëtt Ronn geet.
Update: 12.03.2026 10:59
© Filmreakter Instagram

12 Regisseurinnen a Regisseure kréie bei de “Quickies” d’Méiglechkeet, en eegene Kuerzfilm vu ronn 10 Minutten ze produzéieren. Wéi scho bei de leschten zwou Editiounen, kann ee sech och dëst Joer nees op déi ënnerschiddlechst Filmer freeën.

Ënnert de Produzente vun der drëtter Editioun fënnt een den Elif San, d’Elisabet Johannesdottir, d’Geneviève Mersch, d’Jiyun Jeong an d’Johana Kowalewski, d’Lis Doster, d’Livja Pjetra, d’Lucie Wahl, d’Maja Juric an de Luc Spada, d’Nina Bodry, d’Nora Kehli, de Frederico Majerus an de Marcello Merletto.

Um Luxembourg City Film Festival ginn all déi nei Kuerzfilmer den 13. Mäerz am Kinepolis um Kierchbierg gewisen. D’Quickies gi vum Film Fund a vun RTL ënnerstëtzt. Nom Screening wäerten déi eenzel Filmer dann och deemnächst am Passepartout an op RTL Play ze gesi sinn.

D’Filmer aus der Quickies Season 1 fannt Dir och elo schonn op RTL Play.

De komplette Programm vum Film-Festival leeft nach bis de 15. Mäerz.

Am meeschte gelies
Grouss Kontroll vun Douane a Police
Zu Péiteng si 56 Leit opgefall, déi den Handy wärend dem Fuere genotzt hunn
Fotoen
Eng historesch Fusioun am Fleegesecteur
"Help" an "Doheem versuergt" ginn zesummegeluecht
Video
Audio
Fotoen
Fir d'Fiiss ze schounen
Zu Salisbury a Groussbritannien gëtt mat Blutt-Hënn Juegd op Jogger gemaach
Video
2
Bréifdréieschgewerkschaft
"Mir wäerten net vergiessen, wat de fréiere Gewerkschaftspresident gemaach huet"
Video
Audio
Fotoen
Versichten Doudschlag zu Athus (B)
Presuméierten Täter zu Altwis festgeholl
Weider News
D'Pussycat Dolls bei engem Optrëtt zu Manila am Joer 2009
Den 13. September
D'Pussycat Dolls kommen an d'Rockhal
Video
2
LuxFilmFest
Chef meets Chef: Wa Musek a Kino openeen treffen
Suite an der Affär "The Family of Man"
Eric Thill huet "zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn"
Audio
18
Marynonka
Wa Musek verbënnt an hëlleft
Video
Fotoen
Serie iwwer Serien
The Pitt op HBO max
Audio
Amnesty Mediepräis 2026
RTL-Journalistin Anouk Siebenaler fir Reportage "Wa Kanner ze fréi stierwen" ausgezeechent
Video
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.